Гуардиола: Не знам какво ще се случи в оставащите 12 мача, единствената ми грижа е Нюкасъл

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола заяви, че не се вълнува от това, че разликата с Арсенал може да се стопи още повече след грешната стъпка на лидера срещу Уулвърхамптън. Причината за това е, че в оставащите 12 кръга до края на кампанията във Висшата лига ще се случат още много неща, които не могат да бъдат предвидени. Утре “гражданите” приемат Нюкасъл и при успех могат да се доближат на две точки зад Арсенал при равен брой мачове. В неделя пък “топчиите” гостуват на Тотнъм в дербито на Северен Лондон, така че този уикенд е много важен по отношение на битката за титлата.

“Тя бяха с девет точки пред нас, когато имахме мач в запас, така че можем да гледаме каква е разликата, когато всички са изиграли равен брой мачове. Още преди няколко седмици казах, че много неща ще се случат до края на сезона. 12 мача са много. Единствената ми грижа сега е Нюкасъл. След това ще е Лийдс. Не знам какво ще се случи. Не съм говорил нито за секунда за класирането”, заяви Гуардиола.

Мениджърът на Сити потвърди, че Ерлинг Холанд, който пропусна двубоя за ФА Къп през миналия уикенд, е готов за утрешната среща с Нюкасъл. Савиньо също е на разположение, но Доку продължава да е извън сметките.