Арсенал официално обяви новия договор на Сака

Арсенал официално потвърди, че Букайо Сака е подписал нов дългосрочен договор с клуба. От "Емиратс" не посочват срока на споразумението, но още преди два дни английските медии разкриха, че то е до лятото на 2031 година. Английският национал ще стане най-високоплатеният играч на "топчиите", като заплатата му ще бъде в размер на 300 000 паунда седмично.

Сака, който е момента е на 24 години, се присъединява към академията на Арсенал още през май 2010. Той е играчът с най-много мачове, голове и асистенции от настоящия състав на лондончани, като до момента има 78 попадения в близо 300 мача за клуба във всички турнири. Дебютът му за първия отбор е през ноември 2018-а, когато е 17-годишен.

"Чувствам се невероятно. Мисля, че това е фантастичен момент за семейството ми и за мен. Изпитвам огромна радост да продължа пътя си в този клуб. За мен това беше лесен ангажимент и просто се надявам да спечеля всичко тук.

Пътят, който извървях както аз, така и отборът, е специален. Вярвам, че в следващите няколко години ще можем да печелим трофеи и да пишем история за този клуб. Върнахме се там, където ни е мястото, борим се за всичко.

Когато си спомням края на кариерата си, искам да мога да погледна назад и да видя дете, което е започнало на седем, осем години на проба за Арсенал и след това е извървяло целия път, за да спечели всеки възможен трофей", заяви Сака в интервю за сайта на "топчиите".

