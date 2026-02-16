Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  Нюкасъл срещу Ман Сити за ФА Къп, гостувания за Арсенал, Ливърпул и Челси

Нюкасъл срещу Ман Сити за ФА Къп, гостувания за Арсенал, Ливърпул и Челси

  • 16 фев 2026 | 20:55
  • 3048
  • 4
Нюкасъл срещу Ман Сити за ФА Къп, гостувания за Арсенал, Ливърпул и Челси

Нюкасъл срещу Манчестър Сити е дербито в предстоящия пети кръг от турнира за Купата на футболната асоциация на Англия. Жребият отреди домакини да са “свраките”, като победителят ще бъде определен в един мач. Куриозното е, че само след няколко дни (21 февруари) Нюкасъл и Сити ще се срещнат и за първенство.

Ливърпул пък се падна да гостува на закъсалия в елита Уулвърхамптън. Арсенал и Челси също ще играят извън своите стадиони, като лидерът в елита извади късмет и ще гостува на третодивизионния Мансфийлд Таун, а “сините” ще спорят с Рексъм от Чемпиъншип.

Лийдс на Илия Груев ще посрещне Норич.

