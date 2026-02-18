Нюкасъл докосва осминафиналите след разгром, Гордън с четири гола в Баку

Нюкасъл почти си осигури класиране на осминафиналите на Шампионската лига за първи път в историята. "Сраките" взеха огромен аванс в първия мач от плейофите на турнира срещу Карабах. В Баку тимът на Еди Хау спечели с разгромното 6:1. Гостите водеха с 5:0 на почивката, а четири от попаденията реализира Антъни Гордън.

Гордън вече има 10 гола в Шампионската лига през този сезон. Той изпревари Хари Кейн и Ерлинг Холанд, а пред него е само Килиан Мбапе, който има 13 попадения.

Newcastle hit Qarabag for six as Anthony Gordon nets four in a big Champions League night🔥 pic.twitter.com/IIyfR6pwxd — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 18, 2026

Дългото пътуване до Азербайджан сякаш не се отрази на Нюкасъл и те започнаха блестящо мача. "Свраките" поведоха още във втората минута. Дан Бърн навлезе в половината на съперника и отлично изведе Гордън, а той преодоля вратаря. Повечето атаки на гостите носеха опасност. Удар на Барнс бе спасен от вратаря, но след последвалия ъглов удар топката се върна при Трипиър, който центрира към Малик Тиау и той с глава удвои преднината в осмата минута.

Нюкасъл играеше уверено и продължи да напада при всяка възможност. Вратарят на домакините Кохалски успя да предотврати нов гол в 14-ата минута, когато Гордън бе изведен сам срещу него. Стражът успя да спре и Барнс малко по-късно, а петото му спасяване от началото на мача бе след изстрел на Гордън. След половин час игра обаче се стигна до дузпа за гостите и Гордън не сбърка от бялата точка. Той оформи своя хеттрик веднага след подновяването на играта, когато получи подарък. Медина загуби топката и Антъни се възползва.

Newcastle United had to travel 2,529 miles to face Qarabag.



The game was over after 35 minutes.



Anthony Gordon scored four on the night, including two penalties, to take his tally to 10 in the competition as Eddie Howe's side hit Qarabag for six in Baku. pic.twitter.com/N151cVPIS1 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 18, 2026

До почивката удар на Бърн прати топката в ръцете на Кохалски. Нюкасъл все пак стигна до още попадение, след като се стигна до втора дузпа. Защитата на Карабах отново загуби топката в опасна зона и вратарят повали Гордън, а той отново се разписа за четвъртия си гол в мача.

През втората част логично "свраките" намалиха темпото, което позволи на съперника да поиграе. Домакините дори стигнаха до гол в 56-ата минута. Джафаркулиев изненада Поуп с удар от малък ъгъл. Ситуацията бе разглеждана за засада, но попадението бе признато. Карабах създаде още някои положения, а Волтемаде пропусна шанс за гостите. Тимът на Еди Хау стигна до шести гол в 72-ата минута, когато резервата Джейкъб Мърфи отбеляза първия си гол в Шампионската лига. Малко преди края Кохалски направи бестящо двойно спасяване.

