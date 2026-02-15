Гуардиола: Бяха много трудни три седмици

Джосеп Гуардиола коментира победата на своя Манчестър Сити с 2:0 срещу тима на Салфорд, който класира “гражданите” на 1/8-финалите в турнира за ФА Къп.

„Те се защитаваха много добре, плътно, а ние не атакувахме пространството толкова, колкото трябваше. Играта беше равностойна до втория гол. Не бяхме играли много добре до този момент.

Можеш да спечелиш с 1:0 и да играеш страхотен футбол. А понякога печелиш с 3:0, но не играеш по най-добрия начин. Бяха много трудни три седмици, с много мачове, а това е трудно. Това беше последният мач от този период, сега имаме малко почивка“, каза старши треньорът на Манчестър Сити”, каза Гуардиола.