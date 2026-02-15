Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Бяха много трудни три седмици

Гуардиола: Бяха много трудни три седмици

  • 15 фев 2026 | 07:59
  • 764
  • 0

Джосеп Гуардиола коментира победата на своя Манчестър Сити с 2:0 срещу тима на Салфорд, който класира “гражданите” на 1/8-финалите в турнира за ФА Къп.

Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга
Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

„Те се защитаваха много добре, плътно, а ние не атакувахме пространството толкова, колкото трябваше. Играта беше равностойна до втория гол. Не бяхме играли много добре до този момент.

Тим от Лига 1 изхвърли противник от Премиър лийг, вижте всичко най-интересно от днешните сблъсъци в ФА Къп
Тим от Лига 1 изхвърли противник от Премиър лийг, вижте всичко най-интересно от днешните сблъсъци в ФА Къп

Можеш да спечелиш с 1:0 и да играеш страхотен футбол. А понякога печелиш с 3:0, но не играеш по най-добрия начин. Бяха много трудни три седмици, с много мачове, а това е трудно. Това беше последният мач от този период, сега имаме малко почивка“, каза старши треньорът на Манчестър Сити”, каза Гуардиола.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ланс отново е лидер след разгромна победа

Ланс отново е лидер след разгромна победа

  • 15 фев 2026 | 00:16
  • 3174
  • 0
Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

  • 14 фев 2026 | 23:58
  • 22942
  • 195
Тим от Лига 1 изхвърли противник от Премиър лийг, вижте всичко най-интересно от днешните сблъсъци в ФА Къп

Тим от Лига 1 изхвърли противник от Премиър лийг, вижте всичко най-интересно от днешните сблъсъци в ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 23:55
  • 10339
  • 1
Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 23:54
  • 16857
  • 5
Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

  • 14 фев 2026 | 23:43
  • 24360
  • 94
Марсилия изпусна Страсбург в добавеното време

Марсилия изпусна Страсбург в добавеното време

  • 14 фев 2026 | 23:40
  • 1634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

  • 15 фев 2026 | 07:06
  • 3023
  • 1
Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

Левски посреща Ботев (Пд) и започва щурм към единствената цел - титлата

  • 15 фев 2026 | 07:13
  • 4330
  • 52
Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

Лудогорец гони върха, Берое – ценни точки

  • 15 фев 2026 | 07:46
  • 2588
  • 5
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 27160
  • 28
Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

  • 14 фев 2026 | 23:43
  • 24360
  • 94
Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

  • 14 фев 2026 | 23:58
  • 22942
  • 195