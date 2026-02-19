Популярни
Донарума: Да играя с Меси беше много специално, това е един от най-хубавите спомени в живота ми

  • 19 фев 2026 | 16:28
  • 647
  • 0
Вратарят на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума говори не само за ролята си на страж, но и за съвместния си период с аржентинския нападател Лионел Меси в Пари Сен Жермен.

„Най-важното нещо за един страж е да дава всичко за отбора и да не допуска голове. Има моменти, когато здравето ти е изложено на риск, но правиш всичко заради този гол, за да не допуснеш топката. Най-същественото нещо за един вратар е да играе без страх. Как бих играл като нападател? Добре, хаха! Мога да помагам с корнери и статични положения, знам как да боравя с топката.

Да играя с Меси в ПСЖ? Беше фантастично. Той е един от най-добрите в историята на футбола. Но това, което ме впечатли най-много, беше какъв фантастичен човек е извън терена. Той е най-добрият от всички, наистина фантастичен човек. Да играя с него беше невероятно важно. Това е един от най-хубавите спомени в живота ми“, цитиран е 26-годишният италианец от пресслужбата на Манчестър Сити.

Донарума играе за „гражданите“ от миналия септември насам. През този сезон той е допуснал 27 гола в 30 мача, като е запазил 13 сухи мрежи.

Снимки: Gettyimages

