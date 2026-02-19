Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Мелето след края на мача на Арсенал: какво се случи и кои бяха виновниците

Мелето след края на мача на Арсенал: какво се случи и кои бяха виновниците

  • 19 фев 2026 | 10:51
  • 1502
  • 1

Футболистите на Арсенал - вероятно ядосани от пропусната победа над Уулвърхамптън - изпуснаха нервите си в края на изтегления мач от 31-вия кръг на Премиър лийг. “Топчиите” водеха с 2:0 на последния в класирането, но допуснаха изравняване, с което си тръгнаха само с една точка.

В момента в който главният рефер Пол Тиърни наду свирката за край, се стигне до сблъсък между двама футболисти. Габриел Жезус от Арсенал, по неизвестна причина, нападна противниковия защитник Йерсон Москера, събаряйки го на земята. Състезателите от двата отбора реагираха и изведнъж всичко се превърна в истинско меле.

Рикардо Калафиори беше забелязан да спори многократно с Матеус Мане, докато Адам Армстронг се опита да нападне Жезус. Член на щаба на домакините успя да се намеси, за да успокои ситуацията.

Кавгите продължиха на различни места, преди реферът да санкционира Жезус с жълт картон за изблъскването. Калафиори и Мане отново се “грабнаха”, а Пиеро Инкапие посочи с пръст няколко от звездите на Уулвърхамптън.

В крайна сметка картонът на Жезус остана единственият показан в цялото меле.

