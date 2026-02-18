Спалети: Направихме три крачки назад

Треньорът на Ювентус Лучано Спалети бе бесен след загубата с 2:5 от Галатасарай в първия мач от плейофа в Шампионската лига. Той не спести критики към играчите си и заяви, че с това представяне отборът е направил три крачки назад в развитието си.

"Завършихме лошо първото полувреме, опитахме се да се върнем в мача и променихме някои неща, но наистина се сринахме по отношение на характера. Тази вечер не направихме една, а три крачки назад. Ясно е, че Камбиазо рискуваше втори жълт картон в края на първата част. В такива мачове, когато имаш играч с картон, е разумно да направиш промяна“, добави той.

Ювентус за пореден път този сезон допусна много голове в мач от Шампионската лига и това очевидно е сериозен проблем.

„Убеден съм, че можем да облекчим натоварването върху защитата, ако успеем да играем футбол. Ако издигаме барикади и разчитаме на контраатаки, нямаме подходящите играчи за такъв подход. Не разполагаме с достатъчно солидни футболисти, които да не допускат нищо. Затова вярвам, че нападението е най-добрата защита – да поемаме инициативата. Ако паднем под нашите стандарти за качество, винаги сме изложени на риск да допуснем голове“, допълни специалистът.

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Първият, четвъртият и петият гол дойдоха след грешки при изнасянето на топката от защитата. Макар да иска тимът му да разиграва повече топката, наставникът призна, че има ситуации, в които тя просто трябва да бъде изчистена.

„Искам да играят с топката в нормални ситуации, но когато има изключителна опасност, трябва да я изриташ надалеч. Искам да създаваме нещо в атака, а не просто да рушим играта. Не всяка ситуация е еднаква, понякога изчистваш топката и освобождаваш напрежението. Като цяло обичам да играем с топката, но има различни моменти. Когато останеш с 10 души, ситуацията е трудна. Направихме смяна, за да свалим напрежението от един играч, а неговият заместник получава два жълти картона за 20 минути. Това прави всичко по-тежко“, каза още специалистът.

Въпреки това той не е готов да се предаде и таи надежди за обрат в реванша.

„Разбира се, ще се опитаме да изкачим тази планина, ще се опитаме да организираме обрат. Ясно е, че трябва да поемем отговорност за случилото се и за решенията, които взимаме по време на мача. Отсега нататък е безсмислено да говорим много, ако не го подкрепим с действия. Напоследък правим някои неща добре, но винаги успяваме да си създадем и проблеми. Що се отнася до разпознаването на определени ситуации, така или иначе не бяхме на върха, а днес успяхме да влошим нещата. Червеният картон добави към трудностите, но все пак трябва да отговорим и да изпълним дълга си към феновете, към целия град и към клуба“, завърши Спалети.

Снимки: Imago