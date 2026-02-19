Слабостите на Атлетико проличаха и срещу Брюж

Брюж и Атлетико Мадрид сътвориха голов спектакъл в първия мач помежду си от плейофите в Шампионската лига. Под проливния дъжд на "Ян Брейдел" двата тима завършиха 3:3, като домакините през цялото време бяха в ролята на догонващи, но стигнаха до равенството с попадение на Христос Цолис в 89-ата минута.

На полувремето Атлетико водеше с 2:0 след голове на Хулиан Алварес от дузпа в 8-ата минута и Адемола Луукман секунди преди почивката. Домакините отговориха с точни изстрели на Рафаел Ониедика (52') и Николо Тресолди (60'). Автогол на Жоел Ордонес в 79-ата минута доближи "дюшекчиите" до победата, но последната дума имаше Цолис, който остави съвсем реални шансовете на Брюж за реванша в Мадрид.

Брюж завърши основната фаза на Шампионската лига на 19-о място. Белгийският тим събра 10 точки, като си гарантира участие в директните елиминации след домакинска победа с 3:0 над Марсилия.

Атлетико имаше съвсем реални шансове да финишира в топ 8, но в предпоследния кръг стигна само до 1:1 при визитата си на Галатасарай, а след това сензационно загуби у дома от Бодьо/Глимт с 1:2 и се нареди на 14-тата позиция с 13 точки.

През уикенда Брюж спечели градското дерби със Серкъл Брюж (2:1) и продължава да е трети в класирането на Юпилер Про Лига, но само на 3 точки зад шампиона и водач в подрждането Роял Юнион СЖ.

Срещу Атлетико старши треньорът Иван Леко пусна на върха на атаката Николо Тресолди, а по двата фланга му помагаха Христос Цолис и Мамаду Диакон. Ветеранът Ханс Ванакен връзваше играта на домакините, а по-дефанзивни функции в средата на терена имаха Александър Станкович и Рафаел Ониедика.

Атлетико Мадрид редува силни и слаби мачове през последните седмици. Тимът на Диего Симеоне постигна впечатляващи успехи срещу Бетис (5:0) и Барселона (4:0) за Купата на краля, но в Ла Лига се провали срещу непретенциозните Леванте (0:0) и Райо Валекано (0:3), като отстъпи третото място в класирането на Виляреал.

Чоло Симеоне избра доста различен състав в сравнение с двубоя срещу Райо Валекано. Под рамката се завърна Ян Облак, в центъра на защитата започнаха Марк Пубил и Давид Ханцко, а атаката водеха Хулиан Алварес и Антоан Гризман. Адемола Луукман и Джулиано Симеоне пък стартираха по крилата.

Атлетико взе ранен аванс, след като Хулиан Алварес вкара дузпа, отсъдена за игра с ръка в наказателното поле на левия бек Хоакин Сейс. Аржентинецът стреля силно в долния ляв ъгъл на вратата, а Симон Миньоле дори не плонжира. В 18-ата минута Брюж можеше да изравни, но Ян Облак парира удар на Тресолди.

Словенският страж имаше и други важни намеси преди почивката, а в добавеното време на първата част Атлетико стигна до второ попадение. След центриране от корнер Гризман отклони топката с глава към далечната гредаи тя се озова пред Луукман, който с лекота я довкара в мрежата на домакините.

След ъглов удар падна и първото попадение за Брюж. Това се случи в 52-ата минута, когато цялата защита на Атлетико "заспа" и Рафаел Ониедика върна интригата.

Само осем минути по-късно Мамаду Диакон направи отличен пробив отляво и поднесе топката на заелия добрапозиция Тресолди. Германецът нямаше как да сбърка от тази позиция - 2:2.

Атлетико почти не атакуваше през второто полувреме, но с голяма доза късмет се добра до трети гол в 79-ата минута. Маркос Йоренте напредна по десния фланг и опита ниско центриране, а Жоел Ордонес загуби ориентация и в опита си да изчисти заби топката в собствената си врата.

В 89-ата минута Цолис се отскубна от защитата на мадридчани и с диагонален удар преодоля Облак. Първоначлано, голът не беше зачетен, но проверката с ВАР показа, че гръцкият национал не е бил в засада и Брюж избегна загубата.

