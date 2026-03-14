Гави най-сетне получи зелена светлина за завръщането си

Барселона официално обяви, че медицинският щаб е дал зелена светлина за завръщането в игра на Гави. Халфът получи контузия в дясното коляно в края на септември, след което се подложи на артроскопия за възстановяване на увреждане на медиалния менискус. 172 дни по-късно той е готов да се завърне в игра за утрешното домакинство срещу Севиля.

Гави бе включен в групата още за гостуването на Нюкасъл от 1/8-финалите на Шампионската лига. Това се случи с условието, че медицинският щаб трябва да даде своето разрешение за участието на испанеца в двубоя. Тогава Гави не получи такова, но днес вече отпадна и последната пречка за завръщането му на терена.

“Гави върви по правилният път и знае, че трябва да напредваме стъпка по стъпка. Преживя сериозна травма и пътят не беше лесен за него. Знаем, че все още има години игра пред себе си и трябва да се грижим за него. Но се радвам, че се върна, и това е специален мач за него. Надявам се, че ще може утре да запише няколко минути. Наистина ми харесва това, което видях от нето на тренировките", заяви Флик на днешната си пресконференция.

✅ ¡Gavi ha recibido el alta médica y está disponible para el partido de mañana ante el Sevilla! pic.twitter.com/bzCvEndEFO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 14, 2026

Снимки: Imago