Гави най-сетне получи зелена светлина за завръщането си

Барселона официално обяви, че медицинският щаб е дал зелена светлина за завръщането в игра на Гави. Халфът получи контузия в дясното коляно в края на септември, след което се подложи на артроскопия за възстановяване на увреждане на медиалния менискус. 172 дни по-късно той е готов да се завърне в игра за утрешното домакинство срещу Севиля.
Гави бе включен в групата още за гостуването на Нюкасъл от 1/8-финалите на Шампионската лига. Това се случи с условието, че медицинският щаб трябва да даде своето разрешение за участието на испанеца в двубоя. Тогава Гави не получи такова, но днес вече отпадна и последната пречка за завръщането му на терена.
“Гави върви по правилният път и знае, че трябва да напредваме стъпка по стъпка. Преживя сериозна травма и пътят не беше лесен за него. Знаем, че все още има години игра пред себе си и трябва да се грижим за него. Но се радвам, че се върна, и това е специален мач за него. Надявам се, че ще може утре да запише няколко минути. Наистина ми харесва това, което видях от нето на тренировките", заяви Флик на днешната си пресконференция.
