Гави най-сетне получи зелена светлина за завръщането си

Барселона официално обяви, че медицинският щаб е дал зелена светлина за завръщането в игра на Гави. Халфът получи контузия в дясното коляно в края на септември, след което се подложи на артроскопия за възстановяване на увреждане на медиалния менискус. 172 дни по-късно той е готов да се завърне в игра за утрешното домакинство срещу Севиля.

Гави бе включен в групата още за гостуването на Нюкасъл от 1/8-финалите на Шампионската лига. Това се случи с условието, че медицинският щаб трябва да даде своето разрешение за участието на испанеца в двубоя. Тогава Гави не получи такова, но днес вече отпадна и последната пречка за завръщането му на терена.

“Гави върви по правилният път и знае, че трябва да напредваме стъпка по стъпка. Преживя сериозна травма и пътят не беше лесен за него. Знаем, че все още има години игра пред себе си и трябва да се грижим за него. Но се радвам, че се върна, и това е специален мач за него. Надявам се, че ще може утре да запише няколко минути. Наистина ми харесва това, което видях от нето на тренировките", заяви Флик на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago

