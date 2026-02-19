Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  Киву: Платихме за грешките си, контузията на Лаутаро е сериозна

Киву: Платихме за грешките си, контузията на Лаутаро е сериозна

  • 19 фев 2026 | 01:40
  • 330
  • 0
Киву: Платихме за грешките си, контузията на Лаутаро е сериозна

Наставникът на Интер Кристиан Киву коментира поражението на своя тим от Бодьо/Глимт в Шампионската лига. "Нерадзурите" загубиха с 1:3 в Норвегия и ги чака тежък реванш на "Сан Сиро".

„Отборът положи много усилия и показа добро отношение през всичките 90 минути. Платихме си за грешките при контраатаките. Тимът се стара, въпреки състоянието на терена. Това не е извинение, но не мога да виня силно играчите си“, заяви Киву.

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

„Сега трябва да направим равносметка, имаме няколко дребни проблема след този мач. След три дни играем с Лече. Лаутаро? Мисля, че го загубихме, той получи контузия. Но и други играчи имат проблеми. Какво означава „загубихме Лаутаро“? Означава, че Лаутаро се контузи, и то доста сериозно“, добави той.

„Играчите на Бодьо/Глимт са свикнали с този терен, но това не е оправдание. Всичко все още е възможно, защото предстои реванш. Знаехме, че могат да ни създадат проблеми с контраатаки и сега ще се опитаме да си осигурим класиране за следващия кръг на „Сан Сиро“, завърши Киву.

Снимки: Gettyimages

Нюкасъл докосва осминафиналите след разгром, Гордън с четири гола в Баку

Нюкасъл докосва осминафиналите след разгром, Гордън с четири гола в Баку

  • 18 фев 2026 | 21:46
  • 5961
  • 5
Контузията на Бремер е по-лека от първоначалните прогнози

Контузията на Бремер е по-лека от първоначалните прогнози

  • 18 фев 2026 | 21:40
  • 1267
  • 0
Втората порция плейофи в ШЛ предложи вихрушка от голове и любопитни резултати

Втората порция плейофи в ШЛ предложи вихрушка от голове и любопитни резултати

  • 19 фев 2026 | 00:02
  • 17880
  • 11
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 13340
  • 55
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 8191
  • 14
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 11358
  • 36
