Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Нова битка с голям залог между Лудогорец и Ференцварош - на живо от Разград със съставите на двата тима
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

  • 19 фев 2026 | 20:13
  • 1202
  • 3
В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

В Интер били бесни след вчерашното поражение с 3:1 като гост на Бодьо/Глимт в първи плейофен сблъсък в Шампионската лига. Ръководните фактори и треньорското ръководство са били категорични, че лошата подготовка на изкуствения терен, както и самата настилка са изиграли решаваща роля за провала на “нерадзурите”.

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Още преди срещата от италианския гранд са отправили своите оплаквания към представители на УЕФА относно условията и са били категорични, че те не са нормални за провеждането на нормален футболен двубой на такова високо ниво. Жалбите до европейската футболна централа обаче са останали неуважени и до голяма степен не са получили никакво внимание, което допълнително е раздразнило хората в Интер. Капитанът на тима Лаутаро Мартинес и Пьотър Жиелински са с травми след срещата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

Стряскащ факт: само в Ла Лига има 26 инцидента с расизъм спрямо Винисиус

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 7464
  • 87
Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

Бивш нападател на Тотнъм се съмнява в избора на Игор Тудор

  • 19 фев 2026 | 15:25
  • 1829
  • 1
Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

Реал Мадрид проведе свое разследване и сезира УЕФА

  • 19 фев 2026 | 14:46
  • 3064
  • 19
Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

Осъден на 22 години затвор заради жестоко убийство ще играе за Купата на Бразилия

  • 19 фев 2026 | 14:35
  • 7786
  • 3
Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

Президентът на Ла Лига: Когато Перес губи, винаги го представя като победа

  • 19 фев 2026 | 14:29
  • 1204
  • 4
Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

Звездата на Комо ще пропусне сблъсъка с Ювентус

  • 19 фев 2026 | 13:30
  • 1173
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Ференцварош, бек на "орлите" ще играе крило

11-те на Лудогорец и Ференцварош, бек на "орлите" ще играе крило

  • 19 фев 2026 | 20:57
  • 3770
  • 22
Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 32842
  • 73
Приключиха първите четири мача от плейофния кръг в Лига Европа

Приключиха първите четири мача от плейофния кръг в Лига Европа

  • 19 фев 2026 | 19:30
  • 8320
  • 3
Започнаха ранните сблъсъци от плейофния кръг в ЛК, голове паднаха във всичките четири двубоя

Започнаха ранните сблъсъци от плейофния кръг в ЛК, голове паднаха във всичките четири двубоя

  • 19 фев 2026 | 19:44
  • 7274
  • 1
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 19716
  • 6
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 2574
  • 0