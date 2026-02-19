В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

В Интер били бесни след вчерашното поражение с 3:1 като гост на Бодьо/Глимт в първи плейофен сблъсък в Шампионската лига. Ръководните фактори и треньорското ръководство са били категорични, че лошата подготовка на изкуствения терен, както и самата настилка са изиграли решаваща роля за провала на “нерадзурите”.

Още преди срещата от италианския гранд са отправили своите оплаквания към представители на УЕФА относно условията и са били категорични, че те не са нормални за провеждането на нормален футболен двубой на такова високо ниво. Жалбите до европейската футболна централа обаче са останали неуважени и до голяма степен не са получили никакво внимание, което допълнително е раздразнило хората в Интер. Капитанът на тима Лаутаро Мартинес и Пьотър Жиелински са с травми след срещата.

Снимки: Gettyimages