Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ханзи Флик: Научихме си урока от загубата от Атлетико Мадрид

Ханзи Флик: Научихме си урока от загубата от Атлетико Мадрид

  • 14 март 2026 | 14:56
Ханзи Флик: Научихме си урока от загубата от Атлетико Мадрид

  • 14 март 2026 | 14:56

Докато мисли за реванша срещу Нюкасъл в Шампионската лига, Барселона влиза в 28-ия кръг на Ла Лига с 4 точки аванс пред Реал Мадрид. Съперник на “блауграна” сега е тимът на Севиля, който се представя колебливо, но пък през есента разби каталунците с 4:1 на свой терен. Мачът е утре (неделя), но това няма да е най-важното събитие в Барселона за деня, защото тогава ще се проведат и президентските избори в клуба. Ето какво заяви наставникът Ханзи Флик преди срещата:

За двубоя
Тази седмица имаме три срещи – това е много важна седмица. Нашата цел е да спечелим и трите. Няма да е лесно. Севиля вече ни показа добрите си страни: пресира високо, силни са в ситуациите един на един… Но искам моят отбор да играе с увереност и убеждение.

За изборите за президент
Фокусирани сме върху двубоя. За това, което ще стане след това – ще видим.

Гави най-сетне получи зелена светлина за завръщането си
За отбора
Загуба като тази от Атлетико Мадрид (0:4 - бел.ред.) е тежък урок. Но го научихме. На някои позиции имаме малко опции. Харесва ми това, което прави отборът, както и отношението на момчетата. Нито една среща не беше лесна. Имаме и млади играчи.

За Ямал
Ще видим дали Ламин ще получи почивка.

За липсата на голове от страна на Феран Торес и Левандовски
Не се притеснявам за техните показатели. Това е добър момент и за двамата да се върнат към най-доброто си ниво. Вървим в правилната посока.

За Френки де Йонг
Той ще се върне след паузата.

За Жерард Мартин
Ерик Гарсия не игра срещу Атлетико заради наказание, както и в двубоя в Нюкасъл. Жерард се подобри много – в манталитета, в отношението… много е фокусиран. Радвам се да виждам какво показва в тренировките. Много съм доволен от него и от Пау Кубарси.

Бардагджи
Рууни Бардагджи е професионалист, неговото отношение е отлично. Знаем кой играе на тази позиция (Ямал - бел. ред.). Рууни има силен манталитет и върши страхотна работа.

За Шави Еспарт
Всеки играч може да бъде титуляр. Той се контузи преди няколко месеца, но вече се завърна, като ни дава още една опция. Балде не е на разположение, както и Жул Кунде. Еспарт е много добра възможност за тази позиция.

Следвай ни:

