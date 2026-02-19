Капело обясни защо Интер се провали в Норвегия и как може да постигне обрат в реванша

Легендарният италиански треньор Фабио Капело анализира поражението на Интер от Бодьо/Глимт с 1:3 в първия мач от плейофите за осминафиналите на Шампионската лига и е убеден, че отборът, воден от Кристиан Киву, може да обърне резултата в Италия в реванша на 24 февруари.

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Капело винаги следи внимателно какво прави бившият му възпитаник от Рома, откакто той напусна Парма, за да тренира Интер. Бившият голям треньор отново изрази мнението си за играта на , както и за това, което предстои на финалиста в ШЛ от миналия сезон. Капело е на мнение, че изкуствената трева в Норвегия също не е помогнала на Интер, който се превръща в съвсем различен отбор, когато играе на собствен терен. Той смята, че именно това ще се случи и в реванша, когато миланският гранд трябва да отбележи поне два гола в редовното време, за да запази шансове да се класира напред.

„Бодьо/Глимт вече постигнаха големи резултати. Играят футбол, сякаш е футзал: тясно игрище, много висока скорост, винаги компактни, веднага скачат на противника. Интер страдаха, имаха малко положения. Норвежците не губеха топката и бързо я връщаха, не позволиха на Интер да играят с по-бавно темпо. Очаквах повече внимание от страна на Интер. Те обаче могат да обърнат резултата. У дома, на нормален терен, Интер се преобразяват. Не могат да играят така, както тази вечер, с толкова много трудности, причинени от настилката. Интер се опитват да играят с топката по земя, със смени на посоката, с Федерико Димарко, центриращ в наказателното поле, тогава всичко се променя. Тази вечер не видяхме това нито веднъж, Бодьо не им позволиха. Мисля, че Интер трябва да направят това у дома и могат да успеят да се класират“, обясни Капело в студиото на "Скай Спорт Италия".

Снимки: Imago