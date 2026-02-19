Още един ключов играч на Интер е с проблеми след загубата в Норвегия

Капитанът Лаутаро Мартинес не е единственият важен играч на Интер с контузия след снощната загуба с 1:3 при гостуването на Бодьо/Глимт в Шампионската лига, съобщават италианските медии.

Киву: Платихме за грешките си, контузията на Лаутаро е сериозна

След мача треньорът Кристиан Киву заяви, че травмата на нападателя е сериозна, добавяйки, че има и други играчи с оплаквания след мача на изкуствения терен в Норвегия. Според информациите един от тях е халфът Пьотър Жиелински, който прави силен сезон с екипа на “нерадзурите”: 33 мача с 6 гола и 2 асистенции. Така в петък полеският национал ще премине медицински прегледи, за да се изясни състоянието му. Същото се очаква и за Лаутаро, чийто болки са в единия му прасец, заради което със сигурност ще пропусне предстоящия шампионатен мач с Лече.

🏥 Damn synthetic, not only the defeat, Inter returns with one Lautaro less. Calf problems for the captain, but not only, there is also the condition of Zielinski who, came out battered from the challenge with Bodo.



🗞️ @Gazzetta_it pic.twitter.com/qi6Xk4EIk1 — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) February 19, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages