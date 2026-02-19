Още един ключов играч на Интер е с проблеми след загубата в Норвегия

Капитанът Лаутаро Мартинес не е единственият важен играч на Интер с контузия след снощната загуба с 1:3 при гостуването на Бодьо/Глимт в Шампионската лига, съобщават италианските медии.
Киву: Платихме за грешките си, контузията на Лаутаро е сериозна
След мача треньорът Кристиан Киву заяви, че травмата на нападателя е сериозна, добавяйки, че има и други играчи с оплаквания след мача на изкуствения терен в Норвегия. Според информациите един от тях е халфът Пьотър Жиелински, който прави силен сезон с екипа на “нерадзурите”: 33 мача с 6 гола и 2 асистенции. Така в петък полеският национал ще премине медицински прегледи, за да се изясни състоянието му. Същото се очаква и за Лаутаро, чийто болки са в единия му прасец, заради което със сигурност ще пропусне предстоящия шампионатен мач с Лече.
Снимки: Gettyimages