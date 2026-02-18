Популярни
Бодьо/Глимт 1:0 Интер, трудно начало за "нерадзурите"

  • 18 фев 2026 | 22:00
  • 1624
  • 4
Бодьо/Глимт 1:0 Интер, трудно начало за "нерадзурите"

Интер гостува на Бодьо/Глимт в среща от плейофния кръг на Шампионската лига. Резултатът до момента е 1:0 в полза на домакините с попадение на Сондре Фет в 20-ата минута.

"Нерадзурите" ще искат да решат всичко в своя полза още днес и да си гарантират място на осминафиналите, но атмосферните условия и класата на съперника не предполагат лесен мач.

Бодьо/Глимт заемаше едно от последните места в основната фаза на Шампионската лига и никой не предполагаше, че може да се добере до директните елиминации, но тимът сензационно победи Манчестър Сити (3:1) и Атлетико Мадрид (2:1), като събра 9 точки и влезе в топ 24.

При Интер ситуацията се разви коренно противоположно. "Нерадзурите" изглеждаха сигурни за първата осмица, но последователни поражения от Атлетико Мадрид (1:2), Ливърпул (0:1) и Арсенал (0:1), объркаха плановете им. В последния кръг италианският гранд надви Борусия (Дортмунд) с 2:0, но това беше достатъчно само за 10-ото място.

Домакините не са играли официален мач през последните три седмици и цялата им подготовка беше насочена към днешния двубой. Старши треньорът Киетил Кнутсен не изневерява на любимата си система 4-3-3, като в предни позиции започват Оле Бломберг, Каспер Хьог и Йенс Хауге, а в средата на терена ще си партнират Сондре Фет, Патрик Берг и Хаакон Евиен. Единственият чужденец в титулярния състав е руският вратар Никита Хайкин.

Сред резервите остават клубната легенда Улрик Салтнес и друг ветеран - защитникът Хайтам Алеесами.

В 11-те на Интер има доста промени в сравнение с дербито срещу Ювентус през уикенда, спечелено с 3:2. До Лаутаро Мартинес в атаката ще играе Франческо Пио Еспозито, а по фланговете Кристиан Киву гласува доверие на Матео Дармиан и Карлос Аугусто. В халфовата линия ще действат Хенрих Мхитарян, Николо Барела и Петър Сучич, а тримата бранители пред Ян Зомер са Мануел Аканжи, Алесандро Бастони и Франческо Ачерби.

На пейката личат имената на Маркюс Тюрам, Федерико Димарко и Пьотър Жиелински, който донесе на отбора трите точки в Дерби д'Италия.

Началото на двубоя беше двуостро, а първият по-опасен удар отправи Хенрих Мхитарян, но топката прелетя над напречната греда. Интер се стремеше да контролира средната зона на терена, докато домакините залагаха на бързи преходи, с които искаха да изненадат защитата на "нерадзурите".

Снимки: Gettyimages

