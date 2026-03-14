Челси 0:1 Нюкасъл, Антъни Гордън откри резултата

Челси и Нюкасъл играят при 0:1 в мач от 30-ия кръг на Премиър лийг. Антъни Гордън откри резултата в 19-ата минута.

Срещата започна на бързи обороти, а двата отбора опитваха да пресират високо. В 5-ата минута Люис Хол успя да се вклини в наказателното поле и отправи удар, който не бе проблем за Робърт Санчес. В следващите минути първо Алехандро Гарначо успя да отправи удар, макар да бе загубил равновесие, а малко след това и Коул Палмър вече доста по-качествено застраши рамката на Рамсдейл. В тези минути пресата на “сините” бе доста по-ефективна, а халфовата линия на “свраките” не успяваше да противодейства на домакините достатъчно.

В 19-ата минута Тино Ливраменто влезе от бека към средата на терена, след което отправи извеждащ пас зад гърба на напълно изненаданата отбрана на лондончани”. Джо Уилок пое и се оказа очи в очи с Робърт Санчес, халфът пусна вляво от себе си към Антъни Гордън, който напълно непокрит нямаше проблеми да се разпише в опразнената врата за 0:1.

Двата тима показват колеблива форма в предходните седмици, но успяха да спечелят последните си мачове в първенството. Лондончани постигнаха впечатляващ успех с 4:1 като гост на Астън Вила и направиха сериозна заявка за своето място в топ 5 и място в зона Шампионска лига. От своя страна “свраките” се представиха не по-малко запомнящо се и надделяха над Манчестър Юнайтед, след като играха цяло второ полувреме с човек по-малко, а Уилям Осула се разписа в добавеното време. Впоследствие те загубиха сблъсъка с Манчестър Сити за ФА Къп, но пропуснаха да постигнат исторически успех над Барселона преди няколко дни, когато каталунците успяха да изравнят от дузпа дълбоко в добавеното време.

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър отново залага на Робърт Санчес на вратата на “сините”, след като Филип Йоргенсен бе титуляр срещу ПСЖ и Астън Вила. Алехандро Гарначо получава шанс от първата минута, тъй като Педро Нето е наказан.

Наставникът на Нюкасъл Еди Хау прави цели шест промени в своя тим. Десният бек се завръща сред титулярите за първи път от януари, след като се възстанови от травма в коляното. Свен Ботман, Джо Уилок, Ник Волтемаде, Антъни Гордън и Джейкъб Мърфи също стартират от първата минута. Лошата новина за “свраките” е отсъствието на Сандро Тонали, който е болен.

