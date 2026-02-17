Популярни
Везенков поведе Олимпиакос към 1/2-финал за Купата на Гърция

  • 17 фев 2026 | 22:22
  • 1115
  • 0
Олимпиакос оправда ролята си на фаворит в четвъртфиналния сблъсък с АЕК от Финалната осмица за Купата на Гърция. Воденият от Йоргос Барцокас триумфира с 81:67 (23:12, 23:12, 17:25, 18:18). Този резултат изпрати „червено-белите“ на полуфинал, където техен съперник ще бъде Маруси, който по-рано през деня се справи с Арис с 87:80. Българското крило на "червено-белите" Александър Везенков отново бе над всички и завърши мача с 16 точки (2/2 наказателни удара, 4/7 за две точки, 2/2 за три точки), 9 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за 23 минути игра.

Олимпиакос натрупа двуцифрена преднина още през първата четвърт (+11), която удвои във втората. АЕК имаше силни минути в третата четвърт и леко намали изоставането си, но така и не успя да се върне реално в мача и трябавше да преглътне загубата и отпадането си от надпреварата.

Олимпиакос демонстрира много висока успеваемост при стрелбата през първото полувреме, което обяснява и голямата разлика (+22). „Червено-белите“ записаха 8/11 от наказателната линия, 7/12 при стрелбата за две точки и 4/9 от зоната за три точки.

От съотборниците на Везенков Алек Питърс добави 14 точки и 9 борби, а Никола Милутинов се включи с 10 точки, 4 борби и 5 асистенции.

Вторите два четвъртфинала: Ираклис – Миконос и Панатинайкос – ПАОК ще се играят в сряда вечер.

