Везенков и Олимпиакос продължават без грешка в Гърция

  • 8 фев 2026 | 15:55
  • 625
  • 0
Везенков и Олимпиакос продължават без грешка в Гърция

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков и неговият клубен отбор Олимпиакос продължават без загуба в гръцкото баскетболно първенство при мъжете. Олимпиакос записа 17-ата си поредна победа, след като надделя над Промитеас със 102:87 (32:13, 25:25, 26:24, 19:25) като домакин в мач от 18-ия кръг на шампионата и оглавява временното класиране.

Промитеас е девети с актив от шест победи и десет загуби.

Александър Везенков се отчете с 15 точки, 4 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки за 20 минути на терена, а с 24 точки и 3 борби от съотборниците му най-резултатен беше резервата му Алек Питърс.

Домакините започнаха много силно и дръпнаха с 32:13 след 10 минути игра, а на почивката резултатът бе 57:38. И през второто полувреме баскетболистите на Олимпиакос доминираха, като преди последния период авансът им беше 83:62.

За Олимпиакос предстои домакинство срещу сръбския Цървена звезда на 12 февруари в следващия кръг на Евролигата, а два дни по-късно (14 февруари) имат и гостуване на Ираклис в двубой от гръцкото първенство.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook

