Невероятното и неочаквано изпълнение, с което Везенков вдигна феновете на крака в Пирея!

Александър Везенков изигра поредния си изключителен мач за Олимпиакос, този път при домакинската победа срещу Цървена звезда на българския национал Коди Милър-Макинтайър с 92:86. Двубоят бе от 28-ия кръг на Евролигата.

Саша записа 23 точки, 8 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за КПД от 25, като вкара и решаваща тройка в края - при това по невероятен начин.

Изпълнението, с което родният ас обаче блесна може би най-много би беше пробивът му през центъра, завършил с аткрактивна забивка между няколко противникови играчи през второто полувреме. Изпълнение, каквото обикновено не очакваме точно от него, но играчът с №14 демонстрира в тази ситуация, че, освен класа и т. нар. баскетболен интелект, не му липсва и атлетизъм.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook