Везенков изравни постижение на Майк Джеймс и подгони Миротич

Българският ас на гръцкия гранд Олимпиакос Александър Везенков бе избран за MVP на януари в Евролигата и сподели в какво се крие неговото постоянство.

"Това, което правя всеки месец, всеки ден на тренировките, е нещото, което правя в живота си. Опитвам да работя усилено, за да помогна на отбора си да печели мачове и се надявам да стигнем до края на пътя", коментира 30-годишното крило в подкаста EuroLeague&Friends: MVP Talk и добави: "Не направих нищо ново, нищо различно. Просто вярвах в работата си, вярвах в отбора и продължавах по същия начин".

Везенков е MVP на Евролигата за януари

"Единственото нещо, което ми идва на ум и единственото, което ме интересува в PIR (коефициент за полезна дейност - б.р.), е Пирея. Борим се за това, успяваме и се проваляме, но точно това е единственото в моите мисли", каза още българинът.

Това беше петата награда за номер 1 на месеца за Везенков, с което той се изравнява с Майк Джеймс на второ място в тази класация за всички времена. Само Никола Миротич, със седем приза, е печелил повече. Преди днешното отличие, Везенков е бил №1 на месеца през февруари 2022, ноември 2023, февруари 2024 и януари 2025 г.