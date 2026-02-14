Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Везенков и Фурние се развихриха за нова победа на Олимпиакос

Везенков и Фурние се развихриха за нова победа на Олимпиакос

  • 14 фев 2026 | 18:19
  • 513
  • 0

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков и неговият клубен отбор Олимпиакос надиграха Ираклис с 95:70 (23:11, 19:25, 32:20, 21:14) като гости в Солун в среща 19-ия кръг на гръцкото първенство и оглавяват временното класиране. Победата беше 18-а поредна за "червено-белите" от атинското предградие Пирея, докато Ираклис допусна втора поредна и общо десета загуба.

Везенков започна сред титулярите и изигра нов силен мач, завършвайки с 21 точки, 7 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 33 минути на терена.

Гостите натрупаха преднина от 12 точки след 10 минути игра, но във втората четвърт Ираклис намали изоставането си и на почивката резултатът бе 36:42. Баскетболистите на Олимпиакос бяха категорични в третия период, увеличавайки аванса си до 74:56 преди заключителните 10 минути. До края на двубоя най-голямата разлика в полза на гостите достигна 22 точки.

Най-резултатен за успеха беше Еван Фурние с 32 точки, 3 борби и 4 асистенции, докато Алек Питърс допринесе с 19 точки и 2 борби.

Снимка: Olympiacos B.C./ Facebook

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Монтана 2003 се справи с отбора на БФБ и е на финал за efbet Купа на България

Монтана 2003 се справи с отбора на БФБ и е на финал за efbet Купа на България

  • 14 фев 2026 | 15:40
  • 435
  • 0
Сезонът приключи за звезда на Сакраменто Кингс

Сезонът приключи за звезда на Сакраменто Кингс

  • 14 фев 2026 | 15:21
  • 710
  • 0
Испанец бе избран за вицепрезидент на Изпълнителния комитет на Асоциацията на играчите в НБА

Испанец бе избран за вицепрезидент на Изпълнителния комитет на Асоциацията на играчите в НБА

  • 14 фев 2026 | 14:42
  • 344
  • 0
17-годишен талант подписа с Ботев Враца

17-годишен талант подписа с Ботев Враца

  • 14 фев 2026 | 14:09
  • 730
  • 0
Черно море Тича поздрави влюбените за Св. Валентин

Черно море Тича поздрави влюбените за Св. Валентин

  • 14 фев 2026 | 13:56
  • 364
  • 0
Тимът на Винс Картър спечели турнира на "Изгряващите звезди" в НБА, ВиДжей Еджкомб бе избран за "Най-полезен играч"

Тимът на Винс Картър спечели турнира на "Изгряващите звезди" в НБА, ВиДжей Еджкомб бе избран за "Най-полезен играч"

  • 14 фев 2026 | 13:37
  • 513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 76856
  • 553
Късен гол смълча Славия в Кърджали

Късен гол смълча Славия в Кърджали

  • 14 фев 2026 | 19:05
  • 11009
  • 10
Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

  • 14 фев 2026 | 16:59
  • 11028
  • 19
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 24790
  • 21
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 36515
  • 75
Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

  • 14 фев 2026 | 18:50
  • 5678
  • 1