Везенков и Фурние се развихриха за нова победа на Олимпиакос

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков и неговият клубен отбор Олимпиакос надиграха Ираклис с 95:70 (23:11, 19:25, 32:20, 21:14) като гости в Солун в среща 19-ия кръг на гръцкото първенство и оглавяват временното класиране. Победата беше 18-а поредна за "червено-белите" от атинското предградие Пирея, докато Ираклис допусна втора поредна и общо десета загуба.

Везенков започна сред титулярите и изигра нов силен мач, завършвайки с 21 точки, 7 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 33 минути на терена.

Гостите натрупаха преднина от 12 точки след 10 минути игра, но във втората четвърт Ираклис намали изоставането си и на почивката резултатът бе 36:42. Баскетболистите на Олимпиакос бяха категорични в третия период, увеличавайки аванса си до 74:56 преди заключителните 10 минути. До края на двубоя най-голямата разлика в полза на гостите достигна 22 точки.

Най-резултатен за успеха беше Еван Фурние с 32 точки, 3 борби и 4 асистенции, докато Алек Питърс допринесе с 19 точки и 2 борби.

Снимка: Olympiacos B.C./ Facebook