Везенков за мача с АЕК: Това е елиминационен мач и трябва да излезем на 100%

Александър Везенков говори за участието на "червено-белите" в Купата за мъже и предстоящия сблъсък с АЕК, обяснявайки значението на спечелването на трофея за отбора от Пирея.

Българският играч заяви относно турнира:

„Това е турнир, гледаме всеки мач поотделно. Има много силни отбори – АЕК, Арис, ПАОК, очевидно ние и Панатинайкос. Ще има тежки битки. Финалната осмица ни научи, че трябва да вървиш ден за ден, докато не постигнеш целта си. Ако не си сериозен, не даваш 100% и си мислиш, че ще спечелиш Купата, защото играеш в Евролигата, а другите отбори не, мисля, че грешиш. Трябва да влезеш на 100%, това е елиминационен мач и всеки отбор ще играе за своите шансове. Така че трябва да си на 100% психически и физически всеки ден. АЕК, въпреки че загуби най-добрия си играч (б.р. Крис Силва), изглежда още по-добре, още по-сплотен, има много опитен треньор. Знаем точно какво да очакваме. Ще бъде труден мач, който, за да спечелим, трябва да наложим собствения си ритъм и нашата игра. Хубаво е, че ще видим фенове от всички отбори заедно по трибуните, да изпратим красиво послание и се надяваме да видим хубав баскетбол.“