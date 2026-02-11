Популярни
  Баскетбол
  Баскетбол
  Евролига
  Обрадович нареди Везенков сред тримата ключови баскетболисти на Олимпиакос

Обрадович нареди Везенков сред тримата ключови баскетболисти на Олимпиакос

  11 фев 2026 | 18:52
  • 272
  • 0
Обрадович нареди Везенков сред тримата ключови баскетболисти на Олимпиакос

Старши треньорът на Цървена звезда Саша Обрадович отбеляза, че тимът му трябва да си свърши работата срещу тримата ключови играчи на Олимпиакос, сред които нареди и най-добрия български баскетболист Александър Везенков.

Гръцкият Олимпиакос посреща сръбския Цървена звезда в четвъртък вечер в двубой от Евролигата.

"Трябва да сме концентрирани за мача. Много е важно да си свършим добра работа срещу тримата им ключови състезатели. Това са Дорси, Фурние и Везенков. Важно е също така нападението ни да работи добре, защото знаем как Олимпиакос реализира точки от грешки. Също така трябва да контролираме борбите", коментира Обрадович, цитиран от сръбското издание sportskacentrala.com.

"Понякога може би е по-добре да играеш ролята на аутсайдер. Няма значение с каква роля влизаш в мача, а как приключваш. Олимпиакос заслужава цялото ни уважение. Тимът им е направен, за да бъде на върха", добави наставникът на Цървена звезда.

