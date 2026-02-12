Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков срещу Милър-Макинтайър тази вечер в Пирея

Везенков срещу Милър-Макинтайър тази вечер в Пирея

  • 12 фев 2026 | 16:31
  • 676
  • 0
Везенков срещу Милър-Макинтайър тази вечер в Пирея

Александър Везенков ще се изправи срещу Коди Милър-Макинтайър тази вечер в мач от 28-ия кръг на Евролигата. Олимпиакос приема Цървена звезда в двубой между два братски тима в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея. Срещата започва в 21:15 часа наше време.

Олимпиакос е втори във временното класиране със 17 победи и 9 загуби. Лидер е Фенербахче с баланс 19-7, като двата тима имат да играят и отложен мач помежду си. Цървена звезда пък заема седма позиция с 16 успеха и 11 поражения.

В лагера на Олимипакос аут от мача са трайно контузените Мустафа Фал и Кийнън Еванс, както и новопривлеченият канадски гард Кори Джоузеф. Под въпрос са Костас Папаниколау, Монте Морис и Янулис Ларендзакис, а се очаква да е готов за игра френският пойнт гард Франк Нтиликина.

Айзея Кенън, Тайсън Картър, Урош Плавчич и Хасиел Риверо са извън строя за белградчани, а на разположение на треньора Саша Обрадович се очаква да бъдат Деян Давидовац и Огниен Добрич. Отборът е и без Девонте Грейм, който се раздели с клуба.

Интересно за отбелязване е, че Цървена звезда е в серия от три поредни победи срещу Олимпиакос. За последно двата тима се срещнаха в Белград в Евролигата този сезон в края на ноември - 91:80 за сръбския гранд. В преките двубои между двата отбора в исторически план балансът на силите е напълно изравнен преди днешния сблъсък - 9:9 победи.

Снимки: Imago

