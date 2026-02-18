Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 1514
  • 0
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Общо девет комплекта с медали ще бъдат раздадени в днешния 12-ти ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина. Първите медалисти в 12-тия ден трябва да бъдат в слоупстайла при мъжете в сноуборда - дисциплина, която беше отложена заради неблагоприятните метеорологични условия. Финалът при мъжете е насрочен за 12:20 часа. В 15:30 часа ще бъдат разпределените отличията в същата дисциплина в сноуборда при жените.

В 12:45 в битка за медалите ще се впуснат жените в ски бягането в отборния спринт. В 13:15 е финалът и в ски бягането при мъжете в отборния спринт.

В 14:00 часа предстои финалът в ските свободен стил при жените. В 14:30 часа е и финалът в слалома в алпийските ски при дамите.

В 15:45 часа започна женската щафета в биатлона, където ще има и българско участие.

Последните медали за деня ще бъдат раздадени в шорттрека. В 22:00 е женската щафета на 3000 м, а в 22:32 е мъжкият финал на 500 метра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Швеция е последният четвъртфиналист на хокейния турнир при мъжете на Олимпийските игри

Швеция е последният четвъртфиналист на хокейния турнир при мъжете на Олимпийските игри

  • 18 фев 2026 | 01:54
  • 1637
  • 0
Норвегия не дава шанс на преследвачите в класирането по медали

Норвегия не дава шанс на преследвачите в класирането по медали

  • 18 фев 2026 | 00:28
  • 2239
  • 0
Троен триумф за Германия при двойките бобслей за мъже

Троен триумф за Германия при двойките бобслей за мъже

  • 17 фев 2026 | 23:38
  • 1239
  • 1
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: шест комплекта медали намериха своите нови притежатели

Ден 11 на Милано – Кортина 2026: шест комплекта медали намериха своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 23:11
  • 28396
  • 1
Тормод Фростад с олимпийска титла в дисциплината биг еър на ските-свободен стил

Тормод Фростад с олимпийска титла в дисциплината биг еър на ските-свободен стил

  • 17 фев 2026 | 23:06
  • 711
  • 2
Силно представяне за биатлонистите ни в Милано - Кортина днес, Фейгин отпадна след кратката програма

Силно представяне за биатлонистите ни в Милано - Кортина днес, Фейгин отпадна след кратката програма

  • 17 фев 2026 | 22:40
  • 32375
  • 25
Виж всички

Водещи Новини

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 18 фев 2026 | 07:11
  • 4946
  • 2
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 1058
  • 1
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 47308
  • 217
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 37006
  • 3
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 47179
  • 81