Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Общо девет комплекта с медали ще бъдат раздадени в днешния 12-ти ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина. Първите медалисти в 12-тия ден трябва да бъдат в слоупстайла при мъжете в сноуборда - дисциплина, която беше отложена заради неблагоприятните метеорологични условия. Финалът при мъжете е насрочен за 12:20 часа. В 15:30 часа ще бъдат разпределените отличията в същата дисциплина в сноуборда при жените.

В 12:45 в битка за медалите ще се впуснат жените в ски бягането в отборния спринт. В 13:15 е финалът и в ски бягането при мъжете в отборния спринт.

В 14:00 часа предстои финалът в ските свободен стил при жените. В 14:30 часа е и финалът в слалома в алпийските ски при дамите.

В 15:45 часа започна женската щафета в биатлона, където ще има и българско участие.

Последните медали за деня ще бъдат раздадени в шорттрека. В 22:00 е женската щафета на 3000 м, а в 22:32 е мъжкият финал на 500 метра.

Снимки: Gettyimages