Швеция спечели олимпийската титла в отборния спринт на ски бягането при жените

Шведският тим спечели олимпийската титла в отборния спринт свободен стил в ски бягането на Игрите в Милано-Кортина.

Йона Сундлинг и Мая Далквист бяха най-бързи по трасето в Тезеро като дадоха време 20:29.99 минути. Йона Судлинг е олимпийска шампионка в индивидуалния спринт от Игрите в Пекин преди четири години, като в Тезеро остана със сребърен медал на 10 февруари след сънародничката си Лин Сван. Тя е и трикратна световна шампионка. Мая Далквист има два сребърни (в спринта и в отборния спринт) и един бронзов медал (в щафетата) от Олимпийските игра в Пекин.

На второ място със сребърен медал завърши тимът на Швейцария, съставен от Надя Келин и Надин Фендрих. Те финишираха на 1,40 секунди зад шампионките.

Йона Сундлинг навакса 35 секунди на последен пост и донесе злато за щафетата на Швеция

Бронзът остана за отбора на Германия. Лаура Гимлер и Колета Ридзек финишираха на 5,87 секунди зад шампионките, като изпревариха с много малко тима на Норвегия за последното на подиума.

"Хъ-ски"? Четириног олимпиец се включи в Милано - Кортина 2026

Ски бягане, отборен спринт, жени:

1. Швеция - 20:29.99 минути

2. Швейцария - на 1.40 секунди

3. Германия - на 5.87 секунди