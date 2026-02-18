Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Швеция спечели олимпийската титла в отборния спринт на ски бягането при жените

Швеция спечели олимпийската титла в отборния спринт на ски бягането при жените

  • 18 фев 2026 | 14:00
  • 380
  • 0
Швеция спечели олимпийската титла в отборния спринт на ски бягането при жените

Шведският тим спечели олимпийската титла в отборния спринт свободен стил в ски бягането на Игрите в Милано-Кортина.

Йона Сундлинг и Мая Далквист бяха най-бързи по трасето в Тезеро като дадоха време 20:29.99 минути. Йона Судлинг е олимпийска шампионка в индивидуалния спринт от Игрите в Пекин преди четири години, като в Тезеро остана със сребърен медал на 10 февруари след сънародничката си Лин Сван. Тя е и трикратна световна шампионка. Мая Далквист има два сребърни (в спринта и в отборния спринт) и един бронзов медал (в щафетата) от Олимпийските игра в Пекин.

На второ място със сребърен медал завърши тимът на Швейцария, съставен от Надя Келин и Надин Фендрих. Те финишираха на 1,40 секунди зад шампионките.

Йона Сундлинг навакса 35 секунди на последен пост и донесе злато за щафетата на Швеция
Йона Сундлинг навакса 35 секунди на последен пост и донесе злато за щафетата на Швеция

Бронзът остана за отбора на Германия. Лаура Гимлер и Колета Ридзек финишираха на 5,87 секунди зад шампионките, като изпревариха с много малко тима на Норвегия за последното на подиума.

"Хъ-ски"? Четириног олимпиец се включи в Милано - Кортина 2026
"Хъ-ски"? Четириног олимпиец се включи в Милано - Кортина 2026

Ски бягане, отборен спринт, жени:

1. Швеция - 20:29.99 минути

2. Швейцария - на 1.40 секунди

3. Германия - на 5.87 секунди

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 7240
  • 0
Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

  • 18 фев 2026 | 12:42
  • 24945
  • 5
Швеция е последният четвъртфиналист на хокейния турнир при мъжете на Олимпийските игри

Швеция е последният четвъртфиналист на хокейния турнир при мъжете на Олимпийските игри

  • 18 фев 2026 | 01:54
  • 2900
  • 0
Норвегия не дава шанс на преследвачите в класирането по медали

Норвегия не дава шанс на преследвачите в класирането по медали

  • 18 фев 2026 | 00:28
  • 3372
  • 0
Троен триумф за Германия при двойките бобслей за мъже

Троен триумф за Германия при двойките бобслей за мъже

  • 17 фев 2026 | 23:38
  • 1648
  • 1
Ден 11 на Милано – Кортина 2026: шест комплекта медали намериха своите нови притежатели

Ден 11 на Милано – Кортина 2026: шест комплекта медали намериха своите нови притежатели

  • 17 фев 2026 | 23:11
  • 28809
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 46620
  • 138
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 13270
  • 9
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 22092
  • 23
Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

Българите в Милано - Кортина днес: Успешен финал за Цурбриген

  • 18 фев 2026 | 12:42
  • 24945
  • 5
Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

  • 18 фев 2026 | 11:33
  • 11573
  • 22
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 7240
  • 0