Република Корея триумфира в щафетата на 3000 метра за жени, Ариана Фонтана завоюва ново отличие

Република Корея спечели титлата в щафетата на 3000 метра за жени на турнира по шорттрек на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026. Олимпийските шампионки от Сочи 2014 и Пьончан 2018, както и вицешампионки от Пекин 2022 направиха страхотна атака две обиколки преди края, за да триумфират с 4:04.014 минути. В състава на победителките са Мин-Джон Чой, Джил-Ли Ким, Сук-Хи Шим и До-Хи Но.

Това беше първото злато в шорттрека от Италия за Република Корея, най-успешната нация в дисциплината на Олимпийските игри.

На второ място с 4:04.107 минути останаха представителките на домакините от Италия, водени от голямата си звезда Ариана Фонтана. Със завоюваното отличие тя стана най-титулуваната италианска спортистка в историята на Олимпийски игри. Това беше 14-ият медал в олимпийската кариера на Фонтана, подобрявайки рекорда на фехтовача Едоардо Манджароти, който има 13 медала между 1936 и 1960 година.

35-годишната италианка взе трето отличие от Милано-Кортина след златото в смесената щафета и среброто в спринта на 500 метра.

Италианският премиер Джорджа Мелони беше в залата в Милано, за да стане свидетел на това как Фонтана пише история.

Третата позиция зае отборът на Канада с 4:04.314, който водеше през цялото време, но не удържа на атаката на корейките в края. Защитаващите титлата си състезателки от Нидерландия завършиха едва на четвърта позиция след падане по средата на дистанцията.

Във финал "Б" първи финишира щафетата на Китай с 4:10.446 минути.

