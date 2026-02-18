Първо олимпийско злато за Китай

Су Иминг донесе първия олимпийски златен медал за Китай от Игрите в Милано - Кортина 2026. Китаецът спечели дисциплината слоупстайл при мъжете и се реваншира за неуспеха си в биг еър преди седмица, когато остана с бронз.

🥇 SU Yiming holds on to his lead from his astonishing first run to take #Gold in the men's snowboard slopestyle 🤩



This is his second Olympic Gold medal after winning Big Air at Beijing 2022, making him the first snowboarder from the People's Republic of China to win two… pic.twitter.com/PbpWY5pxar — The Olympic Games (@Olympics) February 18, 2026

Су записа 82,41 точки при първото си от три спускания в яркото слънце на сноупарка в Ливиньо, с което постави сериозна заявка и повече не беше застигнат, като така подобри сребърния си медал от Зимните олимпийски игри в Пекин 2022.

🔥🇮🇹 | Yiming Su pakt het goud op de slopestyle bij de mannen! De Chinees blijft Taiga Hasegawa (Japan) en de Amerikaan Jake Canter voor.🥇🇨🇳 #MilanoCortina2026



Winterspelen 👀 HBO Max pic.twitter.com/QhTwG1EeRU — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 18, 2026

Японецът Тайга Хасегава спечели среброто с 82,13 точки, а американският сноубордист Джейк Кантер (79,36) взе бронза, като в крайното класиране се зачита най-доброто от трите спускания.

Канадецът Марк Макморис, който падна по време на тренировките за биг еър по-рано по време на Игрите, остана без четвърти пореден медал в дисциплината.

Huge congratulations🎉 and Happy birthday🎂



🥇🇨🇳Su Yiming wins China's first gold at the Milan-Cortina 2026 Olympic Winter Games in men's snowboard slopestyle!



Today is also his 22nd birthday! Best birthday gift! pic.twitter.com/xJRypuKGBB — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) February 18, 2026

Су, който навърши 22 години в сряда, се класира за финала в слоупстайла едва с осмо време, но бързо пое контрол над състезанието в италианските Алпи, изпреварвайки Хасегава още с първия си опит. Той не успя да подобри резултата си в следващите спускания, но в крайна сметка това нямаше значение.

В слоупстайла състезателите се оценяват за изпълнението на трикове и скокове върху множество рампи, релси и други препятствия.

До триумфа на Су Китай не беше спечелил нито един златен медал на тези Игри – сериозно разочарование след деветте златни отличия, завоювани на Олимпиадата в Пекин през 2022 година.