  3. Първо олимпийско злато за Китай

  • 18 фев 2026 | 14:24
Су Иминг донесе първия олимпийски златен медал за Китай от Игрите в Милано - Кортина 2026. Китаецът спечели дисциплината слоупстайл при мъжете и се реваншира за неуспеха си в биг еър преди седмица, когато остана с бронз.

Су записа 82,41 точки при първото си от три спускания в яркото слънце на сноупарка в Ливиньо, с което постави сериозна заявка и повече не беше застигнат, като така подобри сребърния си медал от Зимните олимпийски игри в Пекин 2022.

Японецът Тайга Хасегава спечели среброто с 82,13 точки, а американският сноубордист Джейк Кантер (79,36) взе бронза, като в крайното класиране се зачита най-доброто от трите спускания.

Канадецът Марк Макморис, който падна по време на тренировките за биг еър по-рано по време на Игрите, остана без четвърти пореден медал в дисциплината.

Су, който навърши 22 години в сряда, се класира за финала в слоупстайла едва с осмо време, но бързо пое контрол над състезанието в италианските Алпи, изпреварвайки Хасегава още с първия си опит. Той не успя да подобри резултата си в следващите спускания, но в крайна сметка това нямаше значение.

В слоупстайла състезателите се оценяват за изпълнението на трикове и скокове върху множество рампи, релси и други препятствия.

До триумфа на Су Китай не беше спечелил нито един златен медал на тези Игри – сериозно разочарование след деветте златни отличия, завоювани на Олимпиадата в Пекин през 2022 година.

