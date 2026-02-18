Популярни
Китайка защити олимпийската си титла във въздушната акробатика

  • 18 фев 2026 | 16:39
Китайката Мънтао Сюй защити олимпийската си титла във въздушната акробатика на ските свободен стил при жените.

35-годишната Сюй получи най-високата оценка - 112.90 точки за представянето си, за да прибави златното отличие от Игрите в Милано-Кортина към титлата от Пекин 2022 и среброто от Сочи 2014 в същата дисциплина, както и към сребърния медал от Пекин в смесеното отборно състезание на ски акробатиката.

Титлата беше втора за Китай през днешния ден и въобще от началото на Олимпиадата след това на Имин Су в дисциплината слоупстайл в сноуборда при мъжете.

Австралийката Даниел Скот се нареди на втора позиция със 102.17 точки, а на подиума се качи още една китайка Ци Шао, чийто финален скок бе оценен със 101.90 точки.

Сребърната медалистка от предишните Зимни олимпийски игри Анна Гускова (Беларус) – шампионка от Пьончан 2018, не успя да влезе в големия финал и завърши на осмо място.

ски-свободен стил, въздушна акробатика, жени: 1. Мънтао Сюй (Китай) - 112.90 точки 2. Даниел Скот (Австралия) - 102.17 3. Ци Шао (Китай) - 101.90

