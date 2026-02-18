Японска тийнейджърка грабна златото в слоупстайла

Тийнейджърката Мари Фукада спечели златния медал в женския сноуборд слоупстайл, изпреварвайки защитаващата титлата си от Нова Зеландия Зои Садовски-Синът и своята сънародничка Мурасе Кокому.

Най-добрите изпълнения дойдоха в третия и последен рън в Милано - Кортина 2026, като Фукада увеличи преднината си от втория опит до 87,83 точки – което се оказа решаващо, тъй като Садовски-Синът завърши с краен резултат от 87,48 точки, който би надминал най-доброто постижение на Фукада от втория рън.

Това е пети олимпийски медал за състезателката от Нова Зеландия, която вече има един златен, три сребърни и един бронзов медал от три участия на Зимни олимпийски игри, като става първият спортист – мъж или жена – с общо пет олимпийски медала в сноуборда.

Мурасе, златна медалистка в биг еър от Италия и бронзова от Пекин 2022, получи 85,80 точки и зае третото място. Това е третият олимпийски медал за 21-годишната японка.

Трикът „switchback 12“ (3,5 ротации) изглежда донесе победата на Фукада с минимална разлика от 0,35 точки пред 24-годишната Садовски-Синът, родена в Сидни, която се премества със семейството си в Уанака едва на шестгодишна възраст.

„Рейловете бяха дълги, така че беше трудно да се изпълни всичко“, каза Фукада след победата си. „Но съм щастлива, че успях да направя всичко чисто до края.“

Мурасе, от своя страна, призна, че изпитва смесени чувства след бронзовия си медал:

„Дадох всичко от себе си и мислех, че ще спечеля, но не се получи. Щастлива съм, че съм на подиума, но в същото време емоциите са много. Четири години труд ме доведоха дотук. Целта ми бяха два златни медала, затова съм разочарована. Не знам какво се обърка.“