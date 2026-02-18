Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома след 12-годишно чакане

  • 18 фев 2026 | 15:29
  • 1665
  • 3
След 12-годишно чакане живата легенда на алпийските ски Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома, след като спечели днешното състезание от програмата на Милано – Кортина 2026.

За американката това е общо трети златен олимпийски медал в кариерата и първи от 2018 година насам. Тя спечели слалома в Сочи 2014, а в Пьончан четири години по-късно триумфира в комбинацията. В Пекин през 2022 Шифрин изживя истински кошмар, след като отпадна в слалома, гигантския слалом и слалома за комбинацията, след като така и не успя да се напасне към снега в Китай.

Днес американката до голяма степен изкова своя триумф още в първия манш, в който победи с цели 0.82 секунди Леня Дюр, която зае втората позиция. Германката обаче напусна състезанието още в първата врата на втория манш, след като се опита да бъде прекалено директна в линията си и кол мина между ските ѝ.

Това остави Шифрин с аванс от 1.05 пред временната лидерка и световна шампионка от преди година Камий Раст от Швейцария. Въпреки това аванс Шифрин не върна газта и натисна и във второто си спускане, за да победи с общо 1.50 Раст, която беше четвърта след първия манш.

За световната шампионка остана среброто, а с бронзът се окичи шведката Анна Свен Ларсон. Тя беше пета в средата на състезанието, но се възползва от отпаданията на сънародничката си Корнелия Ойлунд и Дюр, за да се качи на подиума.

Ойлунд беше третата след първия манш, но счупи щека още в началото на второто си спускане. Въпреки това тя продължи да се движи с темпото, което щеше да я изкачи на временна първа позиция, но тогава дойде и първата ѝ по-сериозна грешка малко след средата на трасето, която ѝ коства повече от секунда и половина. Все пак шведката се опита да завърши, но няколко врати преди финала допусна още една сериозна грешка, която вече я изхвърли от състезанието.

С днешния женски слалом завършиха и състезанията по ски алпийски дисциплини на Олимпийските игри в Милано – Кортина.

Снимки: Gettyimages

