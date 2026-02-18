Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома след 12-годишно чакане

След 12-годишно чакане живата легенда на алпийските ски Микаела Шифрин се върна на олимпийския връх в слалома, след като спечели днешното състезание от програмата на Милано – Кортина 2026.

GOLDEN AGAIN. ✨@MikaelaShiffrin does it! Olympic slalom champion for the SECOND time and a four-time Olympic medalist. Legacy, cemented. pic.twitter.com/9VX2qpcopf — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 18, 2026

За американката това е общо трети златен олимпийски медал в кариерата и първи от 2018 година насам. Тя спечели слалома в Сочи 2014, а в Пьончан четири години по-късно триумфира в комбинацията. В Пекин през 2022 Шифрин изживя истински кошмар, след като отпадна в слалома, гигантския слалом и слалома за комбинацията, след като така и не успя да се напасне към снега в Китай.

Днес американката до голяма степен изкова своя триумф още в първия манш, в който победи с цели 0.82 секунди Леня Дюр, която зае втората позиция. Германката обаче напусна състезанието още в първата врата на втория манш, след като се опита да бъде прекалено директна в линията си и кол мина между ските ѝ.

🥇 Mikaela SHIFFRIN takes #Gold at the bottom of the slope in the alpine skiing women's slalom 🙌



It marks the fourth Olympic medal of her career and her third gold, making her the first @TeamUSA alpine skier in history to win three Olympic titles 🤩 @fisalpine | #MedalAlert… pic.twitter.com/SRjm37nciT — The Olympic Games (@Olympics) February 18, 2026

Това остави Шифрин с аванс от 1.05 пред временната лидерка и световна шампионка от преди година Камий Раст от Швейцария. Въпреки това аванс Шифрин не върна газта и натисна и във второто си спускане, за да победи с общо 1.50 Раст, която беше четвърта след първия манш.

За световната шампионка остана среброто, а с бронзът се окичи шведката Анна Свен Ларсон. Тя беше пета в средата на състезанието, но се възползва от отпаданията на сънародничката си Корнелия Ойлунд и Дюр, за да се качи на подиума.

🥈 Camille Rast takes her very first Olympic medal with an outstanding #Silver performance at the alpine skiing women's slalom 😍



What an exciting event here at #MilanoCortina2026 👏 @fisalpine | @SwissTeam | #MedalAlert | #Samsung | #OpenAlwaysWins pic.twitter.com/gIrmOD99KQ — The Olympic Games (@Olympics) February 18, 2026

Ойлунд беше третата след първия манш, но счупи щека още в началото на второто си спускане. Въпреки това тя продължи да се движи с темпото, което щеше да я изкачи на временна първа позиция, но тогава дойде и първата ѝ по-сериозна грешка малко след средата на трасето, която ѝ коства повече от секунда и половина. Все пак шведката се опита да завърши, но няколко врати преди финала допусна още една сериозна грешка, която вече я изхвърли от състезанието.

🥉 Anna SWENN LARSSON finishes the alpine skiing women's slalom with a #Bronze medal – the very first of her Olympic career 🤩



An amazing achievement for the @SweOlympic athlete at #MilanoCortina2026 🔥 @fisalpine | #MedalAlert | #Samsung | #OpenAlwaysWins pic.twitter.com/IIc6MiTrI8 — The Olympic Games (@Olympics) February 18, 2026

С днешния женски слалом завършиха и състезанията по ски алпийски дисциплини на Олимпийските игри в Милано – Кортина.

Снимки: Gettyimages