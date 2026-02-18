Недостижим! Клаебо със злато №5 и общо 10-а олимпийска титла

Норвежецът Йоханес Клаебо продължи да пренаписва историята на Зимните Олимпийски игри.
Норвегия в състав Ейнар Хедегард и Йоханес Клаебо защити титлата си в отборния спринт по ски бягане в свободен стил на Олимпиадата в Милано-Кортина.
Българите Марио Матиканов и Даниел Пешков завършиха на 22-о място.
Норвежкият ски-бегач Йоханес Хьофслот Клаебо затвърди официално, че е най-великият олимпиец участвал на Зимни игри!
29-годишният Клаебо влезе в историята с рекордно 10-о олимпийско злато, 5 от които от настоящите зимни Игри.
Така Йоханес Клаебо спечели своето 5-о поредно олимпийско злато от Игрите в Милано - Кортина, и своята 10-а олимпийска титла, докато сънародниците му Бьорн Дели, Марит Бьорген и Оле Айнар Бьорндален, които останаха с по 8 олимпийски титли.
Норвежците бяха начело през по-голямата част от състезанието, като в последната шеста обиколка на трасето в Тезеро Клаебо направи мощна атака на финалното изкачване и дръпна със сериозна разлика, което му позволи в последните метри да намали темпото и да обере овациите на публиката.
Норвегия финишира с време 18:28.98 минути.
Марио Матиканов и Даниел Пешков завършиха на 22-о място в отборния спринт
Клаебо спечели отборната титла и в Пекин 2022 с Ерик Валнес. Той е и шампион от последните четири Световни първенства в дисциплината с различни партньори.
На второ място на 1.37 секунди завършиха американците Бен Огдън и Гас Шумейкър, които заслужиха първи олимпийски медали в кариерата си.
С бронза се окичиха представителите на домакините Елиа Барп и Федерико Пелегрино, които останаха на 3.31 секунди зад победителите. За 35-годишния Пелегрино това беше трето отличие от зимни Игри след сребърните медали в индивидуалния спринт от Пьончан 2018 и Пекин 2022.
Ски бягане, отборен спринт за мъже:
1. Норвегия (Ейнар Хедегард и Йоханес Клаебо) - 18:28.98 минути
2. САЩ (Бен Огдън и Гас Шумейкър) - на 1.37 секунди
3. Италия (Елиа Барп и Федерико Пелегрино) - на 3.31
4. Швейцария (Яник Рийбли и Валеро Гронд) - на 4.22
5. Великобритания (Андрю Мъсгрейв и Джеймс Клъгнет) - на 7.61
6. Канада (Антоан Сир и Ксавие МакКийвър) - на 9.71 - - -
22. БЪЛГАРИЯ (МАРИО МАТИКАНОВ и ДАНИЕЛ ПЕШКОВ) - 6:17.24 минути в квалификациите
Снимки: Gettyimages