В Алжир: Акрам Бурас става все по-решаваща фигура за "сините"

  • 17 фев 2026 | 10:08
  • 359
  • 0

Футболистът на Левски Акрам Бурас отново получи похвали в родината си Алжир. 23-годишният полузащитник изигра порения си силен мач със синята фланелка, като отбеляза и гол при победата с 3:0 над Ботев (Пловдив) в неделя.

"Левски победи убедително Ботев с 3:0, а Акрам Бурас става все по-решаваща фигура за "сините", откакто се присъедини към тима през лятото от МК Алжер. Халфът и отборът му продължават да водят в класирането и гледат уверено към спечелването на титлата", написаха от lagazettedufennec.com

