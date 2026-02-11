Нотингам и Уулвърхамптън се занулиха в битката на дъното

Отборите на Нотингам и Уулвърхамптън не успяха да се победят в срещата помежду си от 26-ия кръг на Премиър лийг. Двубоят завърши при резултат 0:0, като той не бе особено добър и за двата отбора, които са замесени в битката за оцеляване в дъното на класирането.

Домакините могат повече да съжаляват, че не взеха трите точки. Те отправиха впечатляващите 28 удара в мача, 9 от които точни, но така и не успяха да преодолеят Жозе Са.

Най-близо до гола за Нотингам бяха Морган Гибс-Уайт, Никола Миленкович и Морато, но никой от тях не успя да прати топката в мрежата.

В самия край на мача и Уулвс можеха да измъкнат трите точки, след като Матеус Мане се озова на стрелкова позиция в наказателното поле и отправи точен, но слаб удар, който попадна в ръцете на вратаря Щефан Ортега.

В крайна сметка мачът завърши без победител и без голове, като Нотингам остава точно над чертата на 17-ото място с 27 точки. Уулвърхамптън пък е на дъното на таблицата, на 20-ата позиция с 9 точки.

Снимки: Gettyimages