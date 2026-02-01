Нотингам привлече вратар от Ман Сити

Нотингам привлече Щефан Ортега от Манчестър Сити. Форест ще плати около 500 000 за вратаря, който пристига под наем до края на сезона.

33-годишният Ортега се оказа трети вратар на “Етихад” след привличането на Джанлуиджи Донарума и Джеймс Трафърд. Неговият договор с “гражданите” изтича в края на сезона. Той игра в 22 мача миналия сезон, но този няма нито една минута на терена.

Taking in his new home. 🏡 pic.twitter.com/6lbBZY4Fo1 — Nottingham Forest (@NFFC) February 1, 2026

Нотингам има нужда от вратар след контузията на Джон Виктор, който е аут до края на сезона. Клубът преговаря с Уулвърхамптън за Жозе Са, но след това се насочи към Ортега.