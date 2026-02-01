Нотингам привлече вратар от Ман Сити

Популярни
  • 1 фев 2026 | 14:59
  • 869
  • 0
Нотингам привлече Щефан Ортега от Манчестър Сити. Форест ще плати около 500 000 за вратаря, който пристига под наем до края на сезона.

33-годишният Ортега се оказа трети вратар на “Етихад” след привличането на Джанлуиджи Донарума и Джеймс Трафърд. Неговият договор с “гражданите” изтича в края на сезона. Той игра в 22 мача миналия сезон, но този няма нито една минута на терена.

Нотингам има нужда от вратар след контузията на Джон Виктор, който е аут до края на сезона. Клубът преговаря с Уулвърхамптън за Жозе Са, но след това се насочи към Ортега.

След първото полувреме: Реал 1:0 Райо

  • 1 фев 2026 | 15:02
  • 8700
  • 0
Вердер (Бремен) изгони треньора на седмия месец

  • 1 фев 2026 | 13:23
  • 656
  • 0
Атлетико Мадрид уреди звезда на Серия "А"

  • 1 фев 2026 | 10:57
  • 9109
  • 1
Ливърпул преговаря за нидерландски национал

  • 1 фев 2026 | 10:21
  • 9359
  • 3
Толкова по-зле ли е ПСЖ спрямо миналия сезон

  • 1 фев 2026 | 10:07
  • 5517
  • 0
Ужасяващ сблъсък с глави беляза Леванте - Атлетико, играч е в болница

  • 1 фев 2026 | 09:39
  • 3660
  • 0
Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 13830
  • 47
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 45422
  • 81
След първото полувреме: Реал 1:0 Райо

  • 1 фев 2026 | 15:02
  • 8700
  • 0
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 23276
  • 31
Манчестър Юнайтед 0:0 Фулъм

  • 1 фев 2026 | 15:59
  • 2285
  • 2
Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

  • 1 фев 2026 | 14:22
  • 6885
  • 3