Съставите на Хъл Сити и Челси за ФА Къп, промени за лондончани, които излизат срещу бивш халф на ЦСКА

  • 13 фев 2026 | 21:08
  • 760
  • 0
Днес започват мачовете от 4-тия кръг на ФА Къп, които отговарят на 1/16-финална фаза. В първия от тях Челси гостува на втородивизионния Хъл Сити, като срещата ще е по-специална за мениджъра на лондончани Лиъм Росиниър, който ще срещне бившия си отбор днес, тъй като водеше „тигрите“ в периода 2022-2024 г. "Сините" са амбицирани да стигнат колкото се може по-напред в надпреварата, още повече, че през миналия сезон отпадна именно на тази фаза.

Челси още търси постоянство, като регистрира три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. Хъл Сити пък от години се подвизава в Чемпиъншип и не успява да се завърне сред елита на английския футбол. "Тигрите" са водени от бившия халф на ЦСКА Сергей Якирович и са на 4-то място в Чемпиъншип, като приоритет за тях е спечелването на промоция за Премиър лийг. В миналия кръг от ФА Къп Челси се разправи с Чарлтън с 5:1 като гост, а Хъл се нуждаеше от продължения и дузпи, за да преодолее Блекбърн след нулево равенство. Припомняме, че от миналия сезон дългата традиция с преигравания в случай на равенство бе премахната.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше във ФА Къп на 25 януари 2020 г. Тогава Челси победи с 2:1. Преди това, през февруари 2018 г., "сините" от Лондон разгромиха "тигрите" с 4:0 отново в турнира за ФА Къп. Историята на срещите между двата отбора показва превъзходство на лондончани, които са спечелили и последните си два мача в Премиър лийг срещу този съперник - с 2:0 през януари 2017 г. и със същия резултат през октомври 2016 г.

Якирович е избралл младият уелсец Люис Кумас да води атаката на Хъл, а зад него ще действат Лиъм Милар и японеца Ю Хиракава. Хъл Сити ще разчита на своите ключови играчи като Джон Лундстрам в средата на терена и Оливър Макбърни в нападение. Отборът от Чемпиъншип ще се опита да изненада своя елитен съперник, като използва предимството на домакинския терен. Отборът разполага и с опитния Патрик Макнеър.

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър има немалко проблеми със състава, като няма да може да използва контузените Филип Йоргенсен, Ливай Колуил, Ромео Лавия, Дарио Есуго и Джейми Байноу-Гитенс. Коул Палмър пък получи почивка и не е в групата.

Младият специалист прави доста промени в сравнение с изпуснатата победа срещу Лийдс. Лиъм Делап заменя Жоао Педро на върха на атаката, а Алехандро Гарначо също се завръща сред титулярите и ще действа в предни позиции заедно с Естевао и Педро Нето. Андрей Сантос заема място в средата на терена до Мойсес Кайседо, а Рийс Джеймс е преместен на десния бек Уесли Фофана и Мамаду Сар се завръща в сърцето на защитата на мястото на Джош Ачеампонг и Беноа Бадиашил.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

