От ФА повдигнаха обвинения към Челси и Уест Хам след масовото сбиване

От ФА са повдигнали официални обвинения към Челси и Уест Хам и са започнали разследване на играчите на двата отбора, които участваха по време на сбиването при драматичния успех на “сините” с 3:2 над “чуковете” в лондонското дерби между двата отбора преди десетина дни. Ситуацията излезе от контрол в добавеното време, когато се стигне до сбиване, започнато от Жоао Педро, който отговори на блъскане на Адама Траоре срещу Марк Кукурея и довело до масова конфронтация на футболисти на двата отбора.

Жан-Клер Тодибо бе изгонен в следствие на това, че хвана за врата Жоао Педро и ситуацията бе преразгледана с ВАР. От ФА официално съобщиха, че двата клуба са обвинени в неприлично и провокативно поведение. Те имат срок до петък да предоставят писмени обяснения за случилото се, които впоследствие ще бъдат взети под внимание при определяне на наказанията на двата отбора.

