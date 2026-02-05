Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уест Хам
  3. От ФА повдигнаха обвинения към Челси и Уест Хам след масовото сбиване

От ФА повдигнаха обвинения към Челси и Уест Хам след масовото сбиване

  • 5 фев 2026 | 17:51
  • 512
  • 0

От ФА са повдигнали официални обвинения към Челси и Уест Хам и са започнали разследване на играчите на двата отбора, които участваха по време на сбиването при драматичния успех на “сините” с 3:2 над “чуковете” в лондонското дерби между двата отбора преди десетина дни. Ситуацията излезе от контрол в добавеното време, когато се стигне до сбиване, започнато от Жоао Педро, който отговори на блъскане на Адама Траоре срещу Марк Кукурея и довело до масова конфронтация на футболисти на двата отбора.

Челси стигна до страхотен обрат след трагично първо полувреме
Челси стигна до страхотен обрат след трагично първо полувреме

Жан-Клер Тодибо бе изгонен в следствие на това, че хвана за врата Жоао Педро и ситуацията бе преразгледана с ВАР. От ФА официално съобщиха, че двата клуба са обвинени в неприлично и провокативно поведение. Те имат срок до петък да предоставят писмени обяснения за случилото се, които впоследствие ще бъдат взети под внимание при определяне на наказанията на двата отбора.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Паратичи: Взех решението да дойда във Фиорентина, когато тимът беше с 6 точки през декември

Паратичи: Взех решението да дойда във Фиорентина, когато тимът беше с 6 точки през декември

  • 5 фев 2026 | 16:25
  • 1853
  • 1
Байерн и Серж Гнабри официално продължават заедно

Байерн и Серж Гнабри официално продължават заедно

  • 5 фев 2026 | 16:23
  • 1821
  • 0
Бивш нидерландски национал посъветва Ван де Вен да напусне Тотнъм

Бивш нидерландски национал посъветва Ван де Вен да напусне Тотнъм

  • 5 фев 2026 | 16:06
  • 1274
  • 0
Росиниър защити "солидното" представяне на Челси срещу Арсенал и обяви лоши новини за Гитънс

Росиниър защити "солидното" представяне на Челси срещу Арсенал и обяви лоши новини за Гитънс

  • 5 фев 2026 | 16:05
  • 1257
  • 0
Уест Хам може да уволни Нуно Еспирито Санто без да му плати нито паунд компенсация

Уест Хам може да уволни Нуно Еспирито Санто без да му плати нито паунд компенсация

  • 5 фев 2026 | 15:46
  • 1398
  • 0
Потвърдено: Йълдъз ще може да играе за Ювентус срещу Аталанта

Потвърдено: Йълдъз ще може да играе за Ювентус срещу Аталанта

  • 5 фев 2026 | 15:13
  • 1653
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 8395
  • 65
Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

  • 5 фев 2026 | 18:38
  • 2652
  • 1
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 19667
  • 55
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 16292
  • 35
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 10510
  • 35
Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

Милуоки осъществи сделка, но не за Янис

  • 5 фев 2026 | 19:15
  • 2978
  • 0