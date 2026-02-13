Нотингам се разбра с Витор Перейра

Витор Перейра е подписал договор с Нотингам и ще стане четвъртият мениджър на клуба през този сезон. Португалецът се е договорил с Форест да води тима до края на сезона. Целта пред него ще е да запази мястото на отбора в елита. В момента Нотингам е на три точки над зоната на изпадащите.
57-годишният специалист заменя на поста Шон Дайч, който бе уволнен вчера. Това е трета треньорска смяна в клуба от началото на сезона, след като по-рано Нуно Еспирито Санто и Анге Постегоклу си тръгнаха преждевременно.
Перейра се завръща в английския футбол след престоя си в Уулвърхамптън, от където бе уволнен през ноември. Неговите шансове да се задържи в клуба за по-дълго са по-големи, тъй като той е работил със собственика на Форест Евангелос Маринакис. Португалецът беше треньор на Олимпиакос за шест месеца, но в този период изведе отбора до дубъл в Гърция.
Снимки: Gettyimages