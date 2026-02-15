Популярни
Нотингам Форест обяви четвъртия мениджър от началото на сезона

  • 15 фев 2026 | 14:25
Витор Перейра официално е новият мениджър на Нотингам Форест. Португалецът наследява на поста Шон Дайч, който изпълняваше длъжността в продължение 114 дни, но бе уволнен след нулевото равенство с Уулвърхамптън. Преди него същата съдба имаха Нуно Еспирито Санто и Анге Постекоглу. Перейра подписа договор за 18 месеца и стана четвъртият мениджър на Форест през този сезон. Той ще дебютира във важния мач от плейофа в Лига Европа срещу Фенербахче.

Собственикът на Нотингам Форест Евангелос Маринакис добре познава Перейра, който преди години бе начело на Олимпиакос, притежаван също от гръцкия милиардер. Той стана шампион на Гърция през 2015 година.

Перейра през миналия сезон си спечели много похвали с това, че успя да задържи Уулвърхамптън в Премиър лийг. През септември той подписа нов тригодишен договор с "вълците", но през ноември португалецът бе уволнен, след като отборът спечели две точки в десет мача.

