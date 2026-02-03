Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Евертън взе крило от Челси за заместник на Грийлиш

Евертън взе крило от Челси за заместник на Грийлиш

  • 3 фев 2026 | 03:26
  • 109
  • 0
Евертън взе крило от Челси за заместник на Грийлиш

Отборът на Евертън си осигури услугите на 19-годишното крило на Челси Тайрик Джордж, който пристига под наем до края на сезона. В споразумението между двата клуба е включена и опция за постоянен трансфер през лятото. Интерес към 19-годишния футболист е имало от още един клуб от Премиър лийг, както и от отбор от континентална Европа, но „карамелите“ са действали бързо, за да финализират сделката.

Джордж е възпитаник на академията на Челси, като до момента има 37 мача и шест гола за първия отбор. През настоящия сезон обаче той трудно успяваше да се пребори за игрови минути в твърде голямата конкуренция на "Стамфорд Бридж", като взе участие в едва четири срещи от Премиър лийг, като във всички тях влизаше като резерва.

Трансферът идва в ключов момент за Евертън, след като мениджърът Дейвид Мойс разкри, че преотстъпеният от Манчестър Сити Джак Грийлиш вероятно ще пропусне остатъка от сезона и може да се наложи да претърпи операция заради фрактура на стъпалото.

Джордж е второто ново попълнение за Евертън през януарския трансферен прозорец. По-рано този месец към тима се присъедини халфът Мерлин Рьол от Фрайбург, също под наем до края на сезона, но със задължителна клауза за откупуване през 2026 г.

В Евертън се надяват Джордж да окаже незабавно влияние и да подсили състава за оставащата част от кампанията.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кристиано Роналдо не успя да попречи на трансфера на Бензема

Кристиано Роналдо не успя да попречи на трансфера на Бензема

  • 2 фев 2026 | 22:35
  • 11467
  • 28
Краковия и Минчев се доближават до лидерите

Краковия и Минчев се доближават до лидерите

  • 2 фев 2026 | 22:04
  • 664
  • 0
Наполи приключи пазара с крило от Спортинг

Наполи приключи пазара с крило от Спортинг

  • 2 фев 2026 | 21:35
  • 2990
  • 0
Кристъл Палас с рекорден трансфер

Кристъл Палас с рекорден трансфер

  • 2 фев 2026 | 21:33
  • 3555
  • 2
Селтик привлече австрийски национал

Селтик привлече австрийски национал

  • 2 фев 2026 | 21:27
  • 916
  • 1
Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

  • 3 фев 2026 | 00:05
  • 99674
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

Марин Петков ще играе срещу Кристиано Роналдо и Бензема

  • 2 фев 2026 | 23:44
  • 6053
  • 34
Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

Зимният трансферен прозорец в големите първенства официално затвори

  • 3 фев 2026 | 00:05
  • 99674
  • 21
Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

Собственикът на Ботев (Пд) каза дали ще изпълни искането на Левски и БФС, може да има второ дело във ФИФА

  • 2 фев 2026 | 15:50
  • 39247
  • 215
Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

Няма студ, няма мраз – на "Армията" се работи непрекъснато

  • 2 фев 2026 | 20:37
  • 12752
  • 131
Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

  • 2 фев 2026 | 15:13
  • 39847
  • 114
Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

  • 2 фев 2026 | 17:57
  • 12355
  • 13