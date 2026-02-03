Евертън взе крило от Челси за заместник на Грийлиш

Отборът на Евертън си осигури услугите на 19-годишното крило на Челси Тайрик Джордж, който пристига под наем до края на сезона. В споразумението между двата клуба е включена и опция за постоянен трансфер през лятото. Интерес към 19-годишния футболист е имало от още един клуб от Премиър лийг, както и от отбор от континентална Европа, но „карамелите“ са действали бързо, за да финализират сделката.

Джордж е възпитаник на академията на Челси, като до момента има 37 мача и шест гола за първия отбор. През настоящия сезон обаче той трудно успяваше да се пребори за игрови минути в твърде голямата конкуренция на "Стамфорд Бридж", като взе участие в едва четири срещи от Премиър лийг, като във всички тях влизаше като резерва.

Трансферът идва в ключов момент за Евертън, след като мениджърът Дейвид Мойс разкри, че преотстъпеният от Манчестър Сити Джак Грийлиш вероятно ще пропусне остатъка от сезона и може да се наложи да претърпи операция заради фрактура на стъпалото.

🗣️ Listen to our newest recruit following the completion of his loan move to the Blues!



Tyrique George's first Everton interview: — Everton (@Everton) February 2, 2026

Джордж е второто ново попълнение за Евертън през януарския трансферен прозорец. По-рано този месец към тима се присъедини халфът Мерлин Рьол от Фрайбург, също под наем до края на сезона, но със задължителна клауза за откупуване през 2026 г.

В Евертън се надяват Джордж да окаже незабавно влияние и да подсили състава за оставащата част от кампанията.