Съставите на Уест Хам и Манчестър Юнайтед

Тази вечер Манчестър Юнайтед гостува на Уест Хам в среща от 26-ия кръг на Премиър лийг. "Червените дяволи" пристигат в Лондон с амбицията да запишат пети пореден успех под ръководството на Майкъл Карик. Отборът се намира в супер форма напоследък, но сега предстои доста коварно гостуване. В първия мач между двата тима "чуковете" изтръгнаха точка на "Олд Трафорд" и сега отново ще опитат да вземат нещо от този мач, тъй като се намират в опасната зона и всяка спечелена точка е от огромно значение в борбата за оцеляване.

Нуно Ешпирито Санто залага в този мач на Валентин Кастейянос като изнесен нападател и Крисенсио Съмървил и Джаръд Боуен на двете крила. В средата на терена ще действат Томаш Соучек, Матеуш Фернандеш и Фреди Потс.

Майкъл Карик не е направил промени в състава си и отново започва с Брайън Мбемо на върха на атаката и Бруно Фернандеш зад гърба му. На двете крила ще дестват Матеус Куня и Амад Диало, а двойката опорни халфове са Каземиро и Коби Мейну.

УЕСТ ХАМ: Хермансен, Уан-Бисака, Дисаси, Мавропанос, Диуф, Соучек, Фернандес, Потс, Самървил, Боуен, Кастеянос

МАН ЮНАЙТЕД: Ламенс, Далот, Магуайър, Мартинес, Шоу, Фернандеш, Каземиро, Мейну, Куня, Амад, Мбемо