От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

Испанският Бетис си направи шега с английския Манчестър Юнайтед в социалните мрежи. Тимът от Андалусия публикува на официалния си профил в “Туитър” снимка на “фена с косата”, както стана известен привърженикът на “червените дяволи” Франк Илет, и надпис “Днес е денят. Моля ви, Манчестър Юнайтед, освободете момчето от болката му”.

Today is the day.



Please release this lad from his pain, @ManUtd. pic.twitter.com/hcFDuI8JT9 — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) February 10, 2026

Илет стана световна сензация, след като през октомври 2024 година, когато се закле да не подстригва своята коса, докато любимият му отбор не запише пет поредни победи. Настоящата ситуация гласи, че той не се е подстригвал на 500 дни, но в тях никога не е бил толкова близо до тази възможност. В момента 20-кратните шампиони са в серия от четири последователни успеха над Манчестър Сити, Арсенал, Фулъм и Тотнъм, а тази вечер гостуват на борещия се за оцеляването си Уест Хам.

Карик за фена с дългата коса: Децата ме предупредиха

Вчера на въпроси относно Франк Илет и дали тази сензация с социалните мрежи ще повлияе на подготовката на тима за срещата трябваше да отговаря и мениджъра на отбора Майкъл Карик.

