ЦСКА реши червеното дерби срещу ЦСКА 1948 и продължава за Купата - на живо след 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

  • 10 фев 2026 | 19:04
  • 1419
  • 0
От Бетис си направиха жестока шега с Ман Юнайтед

Испанският Бетис си направи шега с английския Манчестър Юнайтед в социалните мрежи. Тимът от Андалусия публикува на официалния си профил в “Туитър” снимка на “фена с косата”, както стана известен привърженикът на “червените дяволи” Франк Илет, и надпис “Днес е денят. Моля ви, Манчестър Юнайтед, освободете момчето от болката му”.

Илет стана световна сензация, след като през октомври 2024 година, когато се закле да не подстригва своята коса, докато любимият му отбор не запише пет поредни победи. Настоящата ситуация гласи, че той не се е подстригвал на 500 дни, но в тях никога не е бил толкова близо до тази възможност. В момента 20-кратните шампиони са в серия от четири последователни успеха над Манчестър Сити, Арсенал, Фулъм и Тотнъм, а тази вечер гостуват на борещия се за оцеляването си Уест Хам.

Карик за фена с дългата коса: Децата ме предупредиха
Карик за фена с дългата коса: Децата ме предупредиха

Вчера на въпроси относно Франк Илет и дали тази сензация с социалните мрежи ще повлияе на подготовката на тима за срещата трябваше да отговаря и мениджъра на отбора Майкъл Карик.

Снимки: Gettyimages

Водещи Новини

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 75070
  • 278
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 25585
  • 29
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 31343
  • 79
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 17438
  • 13
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 23957
  • 18
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 10390
  • 3