Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Букурещ)
  3. Динамо (Букурещ) продължава битката за титлата в Румъния с минимален успех, Миланов игра малко

Динамо (Букурещ) продължава битката за титлата в Румъния с минимален успех, Миланов игра малко

  • 16 фев 2026 | 22:04
  • 203
  • 0
Динамо (Букурещ) продължава битката за титлата в Румъния с минимален успех, Миланов игра малко

Динамо (Букурещ) продължава битката за титлата в Румъния, след като записа минимална, но много важна победа с 1:0 в домакинството си на Униреа (Слобозия) от 27-ия кръг на Суперлигата. Българският национал Георги Миланов обаче остана на резервната скамейка и влезе на терена чак в 86-ата минута.

Единственият гол в мача падна в 71-вата минута, а негов автор бе Раул Опрут.

С този успех Динамо събра актив от 52 точки и диша плътно във врата на лидера Университатя (Крайова), който е с 53. Униреа пък остава на 14-тата позиция в таблицата с 24 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Драма с две изпуснати и една отменена дузпа доведе до нова загуба за отбора на Иванов и Чорбаджийски

Драма с две изпуснати и една отменена дузпа доведе до нова загуба за отбора на Иванов и Чорбаджийски

  • 16 фев 2026 | 21:24
  • 528
  • 0
Арбелоа: Целта ни е да спечелим Шампионската лига, отношенията ни с Моуриньо са отлични

Арбелоа: Целта ни е да спечелим Шампионската лига, отношенията ни с Моуриньо са отлични

  • 16 фев 2026 | 21:08
  • 1350
  • 3
Жирона 0:0 Барселона, пропуски на Рафиня и Ямал

Жирона 0:0 Барселона, пропуски на Рафиня и Ямал

  • 16 фев 2026 | 22:00
  • 2454
  • 11
Нюкасъл срещу Ман Сити за ФА Къп, гостувания за Арсенал, Ливърпул и Челси

Нюкасъл срещу Ман Сити за ФА Къп, гостувания за Арсенал, Ливърпул и Челси

  • 16 фев 2026 | 20:55
  • 3071
  • 4
Педри се вихри в бизнес за милиони извън футбола

Педри се вихри в бизнес за милиони извън футбола

  • 16 фев 2026 | 20:06
  • 3423
  • 0
Луис Енрике за думите на Дембеле: Винаги има шум около ПСЖ, свикнали сме

Луис Енрике за думите на Дембеле: Винаги има шум около ПСЖ, свикнали сме

  • 16 фев 2026 | 19:43
  • 2758
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

Ботев (Пд) остана и без спортен директор, клубът официализира "развода" с Херо

  • 16 фев 2026 | 19:19
  • 19682
  • 94
Жирона 0:0 Барселона, пропуски на Рафиня и Ямал

Жирона 0:0 Барселона, пропуски на Рафиня и Ямал

  • 16 фев 2026 | 22:00
  • 2454
  • 11
Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

Ботев (Враца) и Добруджа се бориха, но не успяха да се победят

  • 16 фев 2026 | 19:23
  • 23232
  • 26
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 37802
  • 47
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 23265
  • 4
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 16623
  • 11