Динамо (Букурещ) продължава битката за титлата в Румъния с минимален успех, Миланов игра малко

Динамо (Букурещ) продължава битката за титлата в Румъния, след като записа минимална, но много важна победа с 1:0 в домакинството си на Униреа (Слобозия) от 27-ия кръг на Суперлигата. Българският национал Георги Миланов обаче остана на резервната скамейка и влезе на терена чак в 86-ата минута.

Единственият гол в мача падна в 71-вата минута, а негов автор бе Раул Опрут.

С този успех Динамо събра актив от 52 точки и диша плътно във врата на лидера Университатя (Крайова), който е с 53. Униреа пък остава на 14-тата позиция в таблицата с 24 точки.