Равенство за Динамо (Букурещ) и Миланов за Купата на Румъния

Динамо (Букурещ) направи нулево реми в гостуването си на Фарул (Констанца) от група "D" на Купата на Румъния. Българският национал Георги Миланов бе титуляр за "песовете".

Срещата бе нервна, като съдията раздаде доста картони и за двата тима. Положения пред двете врати не липсваха, но и двамата вратари се отличиха с блестящи прояви. В крайна сметка никой не намери верния път към гола и накрая победител така и не бе излъчен.

След това реми Динамо заема 2-рото място във временното класиране в групата с 4 точки. Фарул пък се намира на 4-ото място с 2 точки. Само първите два отбора се класират за 1/4-финалите на турнира.