  Динамо (Букурещ)
  2. Динамо (Букурещ)
Динамо (Букурещ) направи знаменит обрат в отсъствието на Миланов

  • 4 фев 2026 | 23:01
  • 124
  • 0
Динамо (Букурещ) записа впечатляваща победа с 3:2 в гостуването си на Фарул (Констанца) от 25-ия кръг на румънската Суперлига. Българският национал Георги Миланов не взе участие в мача заради натрупани картони.

Срещата предложи доста емоции, като домакините на два пъти повеждаха чрез Едуард Радаславеску в 25-ата и Йонуц Ларие отт дузпа в 71-вата минута, но гостите на два пъти изравняваха чрез Кенеди Боатенг в 45-ата и 75-ата минута.

В самия край на мача обаче гостите направиха пълен обрат и си тръгнаха с трите точки. Големият герой бе Александър Поп, който оформи крайното 2:3 в 89-ата минута.

С тази победа Динамо отново се изравни по точки с лидера в класирането Рапид (Букурещ), като и двата тима имат по 48 пункта, но "кучетата" са втори заради по-лошите си показатели. Фарул е на 10-ата позиция в таблицата с 34 точки.

