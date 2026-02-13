Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

Динамо (Букурещ) завърши на първо място в група "D" на турнира за Купата на Румъния. "Червените кучета" спечелиха с 2:0 у дома срещу Херманщат и събраха 7 точки, а в следващия кръг ще играят срещу втородивизионния Металул (Бузъу).

Георги Миланов остана сред резервите на Динамо и наставникът Желко Копич не го пусна в игра. Божидар Чорбаджийски записа цял мач за Херманщат, а Антони Иванов не беше в групата за двубоя.

До почивката срещата беше равностойна, но след това домакините взеха инициативата. В 48-ата минута Каталин Кърджан овлсдя топката след центриране от десния фланг и с хубав шут откри резултата. След час игра защитникът Раул Опрут наказа грешка на вратаря Давид Лазар и успокои феновете на Динамо. Въпреки поражението, Херманщат също се класира за четвъртфиналите.

В другите срещи от групата Конкордия (Кяжна) загуби с 2:3 от Ботошани, а КС Динамо (Букурещ) отстъпи с 0:4 на Фарул (Констанца).