Динамо (Б) пропусна да стъпи на върха

Георги Миланов се появи като резерва за Динамо (Букурещ) при равенството 1:1 срещу Университатя (Крайова) в централния мач от 26-ия кръг в румънското първенство. Българският халф влезе в 84-тата минута на мястото на Даниел Армстронг.

Дербито на "Арена Национала" имаше голям залог, защото при победа Динамо щеше да оглави класирането. До почивката "червените кучета" не сътвориха почти нищо в предни позиции, а гостите от Крайова създадоха няколко чисти положения, като веднъж уцелиха и гредата.

В 51-вата минута Раул Опрут центрира от левия фланг към Алберто Соро и нисичкият испанец се разписа с глава, а феновете на Динамо полудяха от радост. Отговорът на Университатя дойде четвърт час по-късно. Александру Чикалдау намери резервата Асад Ал Хамлауи и той простреля Девис Епаси.

Равенството остави Университатя (Крайова) начело в подреждането с 50 точки, пред Рапид (Букурещ) и Динамо (Букурещ) с по 49. В топ 6 са още Арджеш, Ботошани и Университатя (Клуж).

Снимка: gsp.ro