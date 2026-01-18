Георги Миланов игра малко при победа на Динамо (Б)

Динамо (Букурещ) победи с 1:0 Университатя (Клуж) в домакинството си от 22-рия кръг на румънската Супер лига. Българският национал Георги Миланов също взе участие в мача, но то бе доста скромно, като се появи на терена чак в 87-ата минута.

Динамо стигна до успеха, благодарение на гол на Мамаду Карамоко. Той се разписа в 42-рата минута, след като овладя пас на Алберто Соро в наказателното поле и отблизо отбеляза за 1:0.

С тази победа Динамо отново излезе 2-ри в класирането с 41 точки, като има само една по-малко от лидера Рапид. Университатя е на 8-ата позиция с 33 точки.