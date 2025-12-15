Популярни
Динамо (Букурещ) и Миланов с мощна победа

  15 дек 2025
  • 313
  • 0
Динамо (Букурещ) записа мощна победа с 4:0 над Металглобус в домакинството си от 20-ия кръг на румънската Супер лига. Българският национал Георги Миланов бе титуляр за домакините и остана на терена пълни 90 минути.

"Песовете" поведоха с гол на Алберто Соро в 24-тата минута.

Останалите три попадения паднаха през второто полувреме и то в заключителните минути. Точни бяха Кристиан Михай в 68-ата, Стипе Перица в 76-ата и Кътълин Кърджан в 92-рата минута.

С тази победа Динамо излезе на 2-рото място във временното класиране с 38 точки. Металглобус е последен на 16-ата позиция с 11 точки.

